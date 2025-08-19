रोबोट भी देगा बच्चे को जन्म! चीन के वैज्ञानिकों ने की नई खोज, 2026 तक दुनिया में आएगा आर्टिफिशियल यूटरस

क्या होगा अगर रोबोट बच्चे पैदा कर सकें? शायद आपको यकीन न आ रहा हो, लेकिन साइंस के दम पर ऐसा भविष्य में मुमकीन होने की संभावना हो सकती है. बता दें बीजिंग में 2025 के 'World Robot Conference' में काइवा टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉ. झांग किफेंग (Dr. Zhang Qifeng) ने बताया कि एक ऐसा रोबोट तैयार किया जा रहा है, जो इंसानी बच्चे को जन्म दे सकता है. यानी अब जल्द ही दुनिया का पहला "प्रेगनेंसी रोबोट" बनने वाला है. आइए जानते हैं रोबोट से जुड़ी अहम जानकारियों के बारे में.

कैसे बच्चे पैदा करेगा रोबोट? (How Will A Robot Give Birth To Children?)

डॉ. झांग किफेंग ने बताया कि हम ऐसा रोबोट तैयार करने जा रहे हैं, जो इंसानों की तरह 9 से 10 महीने में बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम होगा. दरअसल रोबोट में इंसानों की तरह आर्टिफिशियल गर्भ (Artificial Womb) होगा, जिसमें भ्रूण (Fetus) के विकास के लिए पोषण देने के लिए वही सिस्टम होगा, जो महिलाओं के गर्भाशय में होता है. यानी रोबोट के गर्भ में बच्चे को एमनियोटिक फ्लूड से लेकर सभी जरूरी पोषक तत्व दिए जाएंगे, जो बच्चे के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं. कुल मिलाकर कहें, तो रोबोट के गर्भ में बच्चा वैसे ही पलेगा-बढ़ेगा, जैसे वह मां के पेट में पलता है.

10 महीने तक रोबोट के गर्भ में रह सकता है बच्चा (A Baby Can Stay In A Robot's Womb For 10 Months)

आमतौर पर 9 महीने के समाप्त होने और 10वें महीने की शुरुआत में महिलाएं बच्चे को जन्म दे देती है. ऐसे में डॉक्टर ने बताया, कि दुनिया के पहले "प्रेगनेंसी रोबोट" को खास तरह से डिजाइन किया जा रहा है और हर बारीकी का ध्यान रखा जा रहा है. दरअसल ये रोबोट पूरे 10 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में रख सकता है और एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकता है.

रोबोट से बच्चा करवाने के लिए कितना आएगा खर्चा? (How Much Will It Cost To Have A Child With A Robot?)

डॉ. झांग ने पुष्टि की कि ह्यूमनॉइड रोबोट प्रेगनेंसी सिस्टम (Humanoid Robot Pregnancy System) का पहला प्रोटोटाइप 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 100,000 लाख युआन (करीब 14,000 अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए में 12.5 लाख रुपए) हो सकती है.

इन लोगों को मिलेगा फायदा

हम सभी जानते हैं कि साइंस की दुनिया हर दिन विकास होता है, ऐसे में भविष्य में अगर रोबोट बच्चे पैदा करने में सक्षम होते हैं, तो यकीन ये उन लोगों ने लिए सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है, जो बांझपन से जूझ रहे हैं और माता-पिता बनना चाहते हैं.

