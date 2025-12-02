ठंड में नहाना है जंग? जापान का भयंकर जुगाड़...बस अंदर लेटिए और अपने आप धुल जाएगा शरीर का कोना-कोना

Human Washing Machine: सर्दियों में बाथरूम तक जाना भी किसी रणभूमि में जाने जैसा लगता है. कंबल की गर्मी छोड़कर ठंडे फर्श पर कदम रखना ही आधा हिम्मत का काम है, लेकिन सोचिए...अगर नहाने के लिए आपको सिर्फ लेटना हो और बाकी सब काम मशीन खुद कर दे? यही सपना अब हकीकत बन गया है. जापान ने ऐसी Human Washing Machine लॉन्च कर दी है, जो आपको सिर से पैर तक धोती है, सुकून देने वाला म्यूजिक सुनाती है और पूरे प्रॉसेस को स्पा जैसा बना देती है.

ओसाका एक्सपो में दिखी 'भविष्य की मशीन' (automatic bathing machine)

यह अजब-गजब टेक्नॉलॉजी सबसे पहले Osaka World Expo में दिखी थी, जहां इसे देखने लोगों की भीड़ लगी रही. जापानी कंपनी Science Inc. ने इस मशीन को एक विशाल कैप्सूल जैसा पॉड बनाया है, जिसमें इंसान लेट जाता है और मशीन खुद ही पूरा नहाने का काम संभाल लेती है. कंपनी का कहना है कि यह मशीन सिर्फ बॉडी नहीं, 'आत्मा को भी धो देती है', क्योंकि इसमें लगे सेंसर यूजर की हार्टबीट, रिलैक्सेशन लेवल और पूरी बॉडी के रेस्पॉन्स को ट्रैक करते हैं.

कैसे काम करती है ये Human Washing Machine? (auto bath machine japan)

1.कैप्सूल में लेट जाइए (Japanese viral tech)

यूजर 2.3 मीटर पॉड जैसे लंबे कैप्सूल में आराम से लेट जाता है और इसके बाद ढक्कन बंद हो जाता है.

2. ऑटोमेटिक बॉडी वॉश (futuristic bathing technology)

मशीन माइक्रोबबल्स और फाइन मिस्ट की मदद से शरीर के हर हिस्से को बेहद नरमी से साफ करती है.

3. हेल्थ मॉनिटरिंग (winter bath solution)

सेंसर आपकी हार्टबीट और अन्य संकेतों पर पूरे समय नजर रखते हैं.

4. रिलैक्सेशन मोड (Osaka Expo machine)

बैकग्राउंड में हल्का, सुकूनभरा म्यूजिक चल रहा होता है, जिससे पूरा माहौल स्पा जैसा लगता है.

5. ऑटो-ड्राई सिस्टम (microbubble bath capsule)

वॉशिंग के बाद मशीन खुद ही बॉडी को सुखा देती है.

6. सिर्फ 15 मिनट और आप पूरी तरह फ्रेश (japan tech viral)

15 मिनट में आप साफ, सूखे और रिलैक्स होकर बाहर निकलते हैं...तौलिया तक की जरूरत नहीं.

पहला यूनिट होटल ने खरीदा (human washer capsule)

अमेरिका से लेकर एशिया तक कई रिसॉर्ट्स ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है. पहला यूनिट ओसाका के एक होटल ने खरीद भी लिया है और जल्द ही मेहमान इसका अनुभव ले पाएंगे. कंपनी फिलहाल सिर्फ 50 मशीनें बना रही है, जिनकी कीमत करीब 60 मिलियन येन (3.85 लाख डॉलर) है.

