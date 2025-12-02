पाकिस्तानी व्लॉगर का मोये-मोये, रशियन लड़कियों से पूछा- कौन ज्यादा पसंद इंडियन, पाक या बांग्लादेशी? मिला करारा जवाब

Russian Girls Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज कुछ न कुछ ऐसा सामने आ जाता है, जो चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है. ऐसा ही एक मजेदार और हल्का-फुल्का वीडियो इन दिनों एक्स (Twitter) पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो इतना रियल, इतना अनएक्सपेक्टेड है कि देखने वाले हंसते-हंसते कमेंट सेक्शन भर रहे हैं. ये वीडियो एक पाकिस्तानी व्लॉगर का है, जो सड़क पर तीन रूसी लड़कियों से एक मजेदार सवाल पूछता है और जो जवाब सुनने को मिलता है, वो इंटरनेट का नया 'फेवरेट मोमेंट बन गया है.

सवाल जिसने बदल दिया माहौल (Russian girl marry Indian viral video)

वीडियो में पाकिस्तानी व्लॉगर लड़कियों से पूछता है, 'अगर तुम्हें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से किसी एक देश के लड़के से शादी करनी पड़े…तो किसे चुनोगी?' जैसे ही सवाल पूरा होता है, बिना एक सेकंड सोच-विचार किए तीनों लड़कियां एक साथ बोल पड़ती हैं, 'INDIA.' यही वह पल है जिसने इस वीडियो को वायरल बना दिया. व्लॉगर खुद चौंक जाता है, हंसते हुए कैमरे की ओर देखता है और मजाक में कहता है, 'मैं पाकिस्तान से हूं…पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले भाई नाराज मत होना.' उनकी मासूमियत और लड़कियों की स्माइल...दोनों मिलकर पूरे वीडियो को बेहद प्यारा और फनी बना देते हैं.

A Pakistani vlogger asks three Russian girls 😳 :



"If you had to choose between an Indian, Pakistani or Bangladeshi man for marriage, who would you pick?"



⚡ All three Russian girls choose India.



PAKISTANI VLOGGER : Ohh.. 😅 pic.twitter.com/89Y7sq23ns — News Algebra (@NewsAlgebraIND) November 30, 2025

लड़कियों की वजह भी दिल जीत गई (Russian girl Indian marriage response)

वीडियो में लड़कियां इशारों में बताती हैं कि उन्हें इंडियन लड़के अच्छे, काइंड और कल्चर्ड लगते हैं. उनका ये सहज जवाब देखकर साफ लगता है कि भारतीय संस्कृति, लोगों की पर्सनैलिटी और बॉलीवुड का ग्लोबल इफेक्ट अब मजाक नहीं, बल्कि असल ट्रेंड बन चुका है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस वीडियो को @NewsAlgebraIND नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

क्यों वायरल हुआ ये वीडियो? (Pakistani vlogger shocked viral clip)

व्लॉगर तीन रूसी लड़कियों से हल्की-फुल्की बातचीत करता है.

सवाल पूरा होते ही तीनों बिना रुके बोलती हैं...India.

व्लॉगर का चौंकना वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा है.

लड़कियों का इंडियन कल्चर के प्रति पॉजिटिव एटिट्यूड.

कमेंट सेक्शन में भारतीय यूजर्स ने जमकर मौज ली.

इंडिया-रूस कनेक्शन का नया एंगल (Pakistani vlogger reaction video)

बीते कुछ वर्षों में रशियन क्रिएटर्स का इंडियन म्यूजिक, बॉलीवुड, योगा और इंडियन फूड के प्रति प्यार बढ़ा है. ये वीडियो उसी ग्लोबल ट्रेंड की एक झलक माना जा रहा है...जहां दोस्ती और सांस्कृतिक जुड़ाव ने एक हल्की-फुल्की बातचीत को लाखों व्यूज दिला दिए.

