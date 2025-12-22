Exclusive: धुरंधर में तूफान लाने के बाद 'बॉर्डर 2' में अक्षय खन्ना की एंट्री, सनी देओल के साथ 28 साल बाद वापसी

अक्षय खन्ना धुरंधर के बाद से चर्चा में छाए हुए हैं. इस बीच उन्हें लेकर एक ऐसी खबर आई है कि सुनकर मजा ही आ जाएगा. अक्षय खन्ना की अप कमिंग फिल्मों में बॉर्डर-2 का नाम भी जुड़ गया है. जी हां अक्षय खन्ना सनी देओल के लीड रोल वाली बॉर्डर-2 में नजर आने वाले हैं. ये रीयूनियन फैन्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है. हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ अब अक्षय खन्ना की एंट्री ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है खासतौर से धुरंधर के बाद तो इस गर्मागर्म पॉपुलैरिटी को भुनाने का इससे बढ़िया मौका कोई और नहीं हो सकता था.

बता दें कि 1997 में जब बॉर्डर आई थी तो अक्षय खन्ना फिल्म के लीड स्टार्स में थे. उनके अलावा जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी ने बतौर हीरो फिल्म की कमान संभाली थी. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म थी और इसने रिलीज के वक्त खूब वाहवाही बटोरी और इतना ही नहीं 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 66.70 करोड़ की कमाई की थी. अब इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है. बॉर्डर-2 में सनी देओल लीड रोल में हैं और उनके साथ वरुण धवन, सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ट्रेलर को फैन्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला अब देखना होगा कि फिल्म रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस पर कमाई का वही तूफान ला पाती या नहीं. रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. धुरंधर के तुरंत बाद ये अक्षय खन्ना के लिए एक बड़ी रिलीज साबित हो सकती है.