क्या आप इस तस्वीर में छिपे तोते को 10 सेकंड के अंदर ढूंढ लेंगे? 90% लोगों ने दिया गलत जवाब

Optical illusion: ऑप्टिकल इल्यूजन आजकल इंटरनेट पर खूब ट्रेंड में रहते हैं. अगर आपको लगता है कि आप इन पहेलियों को सुलझाने में माहिर हैं, तो हम आपको उलझन में डालने के लिए एक चुनौती लेकर आए हैं. इस पेड़ की तस्वीर से आपको सिर्फ़ 10 सेकंड में एक तोते का पता लगाना है. सिर्फ़ तेज़ नज़र वाले लोग ही यह काम पूरा कर सकते हैं. ऑप्टिकल इल्यूजन दर्शकों को भ्रमित करने और उन्हें लंबे समय तक खोजते रहने के लिए बनाए जाते हैं. हालांकि, थोड़े से दृढ़ संकल्प और एकाग्रता के साथ आप निश्चित रूप से इस चैलेंज को पूरा कर सकते हैं.

पहली नज़र में आपको हरे पत्तों से घिरे एक पेड़ की छवि दिखाई देगी. इस ऑप्टिकल भ्रम में कहीं छिपा हुआ एक तोता दिखाई दे रही शाखा पर बैठा है. इस चुनौती में भाग लेने के इच्छुक किसी भी शख्स को 10 सेकंड के भीतर तोते को ढूंढ़ना होगा.

पूरी तस्वीर यहां देखें:

spiderbeetlebees नाम के एक यूज़र द्वारा रेडिट पर शेयर किए जाने के बाद यह ऑप्टिकल इल्यूजन इंटरनेट पर वायरल हो गया है. यह वाकई दिलचस्प है कि कैसे ऑप्टिकल इल्यूजन आपके दिमाग को आपकी आंखों के ठीक सामने मौजूद चीज़ों को नज़रअंदाज़ करने के लिए प्रेरित करते हैं. चूंकि तोते का रंग उस हरे रंग के बैकग्राउंड के साथ घुल-मिल जाता है जिसका वह हिस्सा है, इसलिए ज़्यादातर दर्शकों के लिए उसे पहचानना मुश्किल होता है.

हालांकि, अगर आप फ़ोटो को ज़ूम इन करें और ध्यान से उसके हर कोने को देखें, तो आपको स्क्रीन के बीच में दाईं ओर से लगभग 1/4 इंच की दूरी पर हरा तोता दिखाई देगा. हरा तोता चित्र के ऊपरी दाहिनी ओर एक शाखा पर बैठा है. तोते का रंग पेड़ की हरी पत्तियों के साथ अच्छी तरह से घुल-मिल जाता है, इसलिए कुछ लोगों के लिए इस पक्षी को पहचानना मुश्किल हो जाता है.

