सिर घूम जाएगा, 15 सेकेंड में खोजने हैं तस्वीर में छिपे 'Y', केवल तेज दिमाग लोग ही कर सकते हैं सॉल्व

आज हम एक इमेज क्विज लेकर आए हैं. इस इमेज क्विज का जवाब देने के लिए आपके पास 15 सेकेंड होंगे. 15 सेकेंड के अंदर ही आपको उत्तर देना होगा. ऊपर दी गई इमेज में कई सारे X दिख रहे हैं. इन्हीं X में कुछ Y में छुपे हुए हैं. आपको काउंट करके बताना है कि इस इमेज में कितने Y हैं. ऑप्टिकल इल्यूजन वाले इस क्विज का जवाब देना इतना आसान नहीं है. जब आप इस इमेज को गौर से देखेंगे तो सिर घूम जाएगा. इसका जवाब देने के लिए बेहद ही ध्यान से इमेज को देखना होगा. आपका समय अब शुरू होता है.

कितने हैं 'Y', जान लें उत्तर

इस इमेज में कुल 5 Y हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो एक Y

अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं. आपके पास एक ओर मौका हैं. अब आपको नीचे दी गई इमेज में नंबर 87 को खोजना है और बताना है कि 78 के बीच कितने 87 लिखे हुए हैं.

इस इमेज में कितने 87 हैं

उत्तर- इस इमेज में कुल एक 87 नंबर है. जो कि सबसे नीचे वाली लाइन में हैं.

तो ये थे आज के Optical illusion से जुड़ी दो तस्वीरें, अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, हम जल्द ही औ ऐसे सवाल आपके लिए लाने वाले हैं. जो कि Optical illusion से जुड़े होंगे. आपको बता दें कि कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी Optical illusion के सवाल पूछ लिए जाते हैं. इसलिए इनकी प्रैक्टिस करते रहें.

