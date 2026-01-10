विज्ञापन
T20 WC 2026: गिल-यशस्वी नहीं, तिलक के बाहर होने पर 'सरपंच' साब को मिलना चाहिए मौका, भारतीय दिग्गज का बयान

आकाश चोपड़ा ने उन तीन बड़े खिलाड़ियों का नाम बताया है जिन्हें तिलक वर्मा के बाहर होने पर टीम में शामिल किया जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Tilak Varma
  • आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा को शामिल किया गया है
  • तिलक वर्मा को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से आराम दिया गया है
  • आकाश चोपड़ा ने सुझाव दिया कि तिलक वर्मा के न फिट होने पर टीम में मध्य क्रम के बल्लेबाज की जरूरत होगी
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. आगामी टूर्नामेंट के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान भी हो चुका है. जहां युवा स्टार तिलक वर्मा (Tilak Varma) को भी टीम में शामिल किया गया है. मगर हाल ही में हुए उनके सर्जरी से टीम की समस्याएं बढ़ गई हैं. उनकी स्थिति को देखते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले टी20 सीरीज से उन्हें आराम दिया गया है. बीसीसीआई ने तिलक के हेल्थ पर अपडेट देते हुए बताया है, 'उनकी हालत स्थिर है. वह तेजी से ठीक हो रहे हैं. तिलक शारीरिक प्रशिक्षण फिर से शुरू करेंगे और घाव भरने के बाद धीरे-धीरे गतिविधियों में आएंगे.'

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो कौन लेगा तिलक की जगह?

खुदा न खास्ता तिलक वर्मा तय समय तक फिट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह टीम में कौन लेगा? यह सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है. अगर आप भी यह सोचकर परेशान है तो इस समस्या का समाधान पूर्व भारतीय स्टार आकाश चोपड़ा ने निकाला है. उन्होंने 'एक्स' पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, 'भारत को एक नया खिलाड़ी ढूंढना होगा. क्या वह शुभमन गिल हो सकते हैं? नहीं. उन्हें नहीं होना चाहिए. यशस्वी जायसवाल भी नहीं होने चाहिए. क्योंकि आपको सलामी बल्लेबाज की जरूरत नहीं है. तिलक वर्मा मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हैं. आपको नंबर तीन या चार के खिलाड़ी की जरूरत है. अगर वह थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सलामी बल्लेबाज की जरूरत नहीं है.'

48 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'अगर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल इस बातचीत का हिस्सा नहीं होते हैं, तो कौन हो सकता है? मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर. सरपंच साब को बिना शर्त के आप तुरंत पिक कर लीजिए. वह पहले से ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. जब उन्हें एशिया कप के लिए नहीं चुना गया तो ऐसा लग रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है. यहां एक मध्य क्रम के बल्लेबाज की जरूरत है. अनुभवी और सीनियर खिलाड़ी की दरकार है. उन्होंने आईपीएल में धूम मचा दी थी. वो इस स्थान के लिए बिल्कुल सही हैं. श्रेयस अय्यर को मेरा वोट जाता है.'

आकाश ने कहा कि अगर आप श्रेयस अय्यर का चुनाव नहीं करते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि रियान पराग को मौका मिलना चाहिए. क्योंकि वह पहले भी भारतीय टीम के टी20 का हिस्सा रह चुके हैं. वह बल्लेबाजी के साथ-साथ थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करते हैं. अगर आप ऑलराउंडर की तरफ देख रहे हैं तो वह रियान पराग हो सकते हैं. मगर मेरी पहली पसंद श्रेयस अय्यर हैं. उनको मेरा पहला वोट जाता है. दूसरे स्थान पर मैं रियान पराग को रखूंगा. तीसरे खिलाड़ी के रुप में उन्होंने जितेश शर्मा का नाम लिया है. 

