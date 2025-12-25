इन 4 गिलास में से किसमें है सबसे ज्यादा पानी? इंटेलिजेंट ही दे सकते हैं 10 सेकेंड में जवाब

ऊपर दी गई तस्वीर में आपको एक जैसे चार गिलास दिख रहे हैं. हर एक गिलास के अंदर एक अलग-अलग चीज डाली गई है. इस तस्वीर को देखकर आपको 10 सेकेंड के अंदर बताना होगा कि किस गिलास में सबसे ज्यादा पानी है. पहले पानी के गिलास के अंदर आपको गोल्फ की बॉल दिखेगी. दूसरे में शार्पनर है, तीसरे में पेन और चौथे में पिन है. जब आप इन सभी गिलास को देखेंगे तो ऐसा लगेगा की सभी गिलास में बराबर पानी भरा हुआ है. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. इनमें अलग-अलग लेवल पर पानी भरा हुआ है. ऐसे में आपको इन गिलास के अंदर जो चीज दिख रही है, उसे देखकर बताना है कि किस गिलास में सबसे ज्यादा पानी है?

आइए जानते हैं क्यों है सही जवाब

अगर आपने साइंस पढ़ी है तो ये लॉजिक लगाएं की जो चीज भारी होती है वो ज्यादा जगह घेरती है. जबकि हल्की चीज कम जगह लेती है. इस लॉजिक की मदद से आपको जवाब मिल जाएगा. और इस सवाल का सही उत्तर है गिलास नंबर 4 में सबसे ज्यादा पानी है. क्योंकि पिन का वजन अन्य चीजों के मुकाबले कम है.

अगर आपने इस सवाल का जवाब 10 सेकेंड के अंदर दे दिया है तो समझ लें की आप काफी समझदार हैं और आपका दिमाग काफी तेज है. काफी है कम लोग समय रहते इस तरह के सवालों का जवाब दे पाते हैं. अगर आप इसी तरह के सवालों के हर करते रहेंगे तो आपका दिमाग भी तेजी से दौड़ने लग जाएगा.