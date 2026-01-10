विज्ञापन
अभिषेक शर्मा नहीं, टी-20 वर्ल्ड कप में यह खिलाड़ी होगा भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर, शोएब अख्तर ने बताया

Shoaib Akhtar on T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो भारतीय टीम का सबसे अहम खिलाड़ी मानते हैं.

  • शोएब अख्तर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के सूर्यकुमार यादव को गेम चेंजर खिलाड़ी बताया है
  • अख्तर के अनुसार भारत के पास प्रतिभा की कमी नहीं है और टीम खिताब की मजबूत दावेदार है
  • सूर्यकुमार यादव को टी20 में तेजी से रन बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन करना होगा
Shoaib Akhtar react on Game Changer Player in T20 World Cup 2026: 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से विख्यात शोएब अख्तर ने भारत के उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो इस बार के टी20 वर्ल्ड  कप में गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हो सकता है.  अख्तर ने PTV स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में कहा कि,  "भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है. ऐसे में मुझे लगता है कि टीम इंडिया खिताब की दावेदार है लेकिन सूर्यकुमार यादव को रन बनाने होंगे. सूर्या भारत के लिए अहम खिलाड़ी हैं और वह एक गेम चेंजर हैं. भारत को यदि खिताब को बचाया है तो उनके अहम खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव को रन बनाने होंगे. वह टी-20 में , जब तेजी से रन बनाने की बात होती है तो वह भारत के अहम खिलाड़ी है."

बता दें कि टी-20 वर्ल्ड  कप का आगाज 7 फरवरी से होने वाला है. भारतीय टीम विश्व विजेता के तौर पर मैदान पर उतरेगी. भारत ने 2024 टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. अब एक बार फिर भारतीय टीम खिताब को बचाने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में यह टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है. 

बता दें कि 2025 सूर्यकुमार यादव के लिए बेहद ही खराब रहा. पिछले साल सूर्या ने एक भी अर्धशतक T20I में नहीं बनाया था जिसके कारण उनके टीम में बने रहने को लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे. हालांकि कप्तान और कोच को भरोसा है कि सूर्या आने वाले समय में रन बनाएंगे और टीम को कई मैच जीताएंगे. टी-20 वर्ल्ड कप में भारत का पहाल मैच 7 फरवरी को यूएई के खिलाफ है. 

