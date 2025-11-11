विज्ञापन
विशेष लिंक

भैंसे 'शेरा' का बर्थडे सेलिब्रेशन, पब्लिक ने जमकर लूटी दावत, DJ पर खूब थिरके गांववाले

Buffalo Birthday: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भैंसे का बर्थडे सेलिब्रेशन लोगों का ध्यान खींच रहा है. जन्मदिन के मौके पर भैंसे को नोटों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया. बताया जा रहा है कि, भैंसे के मालिक ने लाखों रुपये खर्च कर के शानदार तरीके से अपने भैंसे का जन्मदिन मनाया है.

Read Time: 3 mins
Share
भैंसे 'शेरा' का बर्थडे सेलिब्रेशन, पब्लिक ने जमकर लूटी दावत, DJ पर खूब थिरके गांववाले
लाखों रुपये खर्च कर के मना भैंसे का जन्मदिन! दूल्हे की तरह सजाकर पहनाया नोटों का हार, DJ पर नाचा पूरा गांव

Unique Buffalo Birthday: बर्थडे पार्टी तो आपने बहुत देखी होगी...बच्चों की, बड़ों की, सेलिब्रिटीज की, लेकिन क्या आपने कभी किसी भैंसे का जन्मदिन मनते देखा है? यूपी के अमरोहा जिले के सुनगढ़ गांव में कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिला जब एक ग्रामीण ने अपने भैंसे 'शेरा' का जन्मदिन इतनी शान से मनाया कि पूरा इलाका दंग रह गया.

ये भी पढ़ें:- 200 साल की जोड़ी से जन्मा नन्हा कछुआ, 135 साल में पहली बार मिला पिता बनने का सुख

नोटों की माला और डीजे पर नाचता गांव (Amroha Unique Birthday)

गांव के इस 'दानवीर' मालिक ने अपने भैंसे को फूलों और नोटों की माला पहनाई, फिर उसे पूरे गांव में डीजे के साथ शोभा यात्रा में घुमाया गया. गांववालों ने डांस किया, बच्चों ने फोटो खिंचाई और महिलाओं ने मिठाई बांटी. भैंसे के जन्मदिन का केक काटा गया और सैकड़ों लोगों को भोज परोसा गया. बताया जा रहा है कि इस आयोजन पर लाखों रुपये खर्च किए गए. इंस्टाग्राम पर यह वीडियो Jabalpur Say नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

ये भी पढ़ें:- जन्मदिन में कैंडल फूंकते ही केक में हुआ जोरदार धमाका, चीखते हुए बर्थडे बॉय ने पूल में लगाई छलांग

'शेरा' बना गांव का सेलिब्रिटी (Gram Pradhan election)

भैंसा 'शेरा' अब गांव का स्टार बन चुका है. उसे खास कपड़ों और फूलों से सजाया गया था, जैसे किसी शादी का दूल्हा हो. शेरा के मालिक इसरार का कहना है कि 'शेरा हमारे परिवार का सदस्य है. उसके पहले जन्मदिन पर भी पार्टी की थी और इस बार और भी बड़ा आयोजन किया गया. ऐसे आयोजनों से गांव में भाईचारा और खुशी फैलती है.' हालांकि इस आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कई लोग इसे 'पॉपुलैरिटी स्टंट' बता रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि यह ग्रामीण ग्राम प्रधान चुनाव की तैयारी में है. फिलहाल, 'भैंसे का बर्थडे' अमरोहा से लेकर इंटरनेट तक चर्चा का गर्म मुद्दा बन गया है.

ये भी पढ़ें:- Birthday पार्टी में मचा हड़कंप, केक काटते वक्त लड़के के सिर में लगी आग, बाल जलते देख मची चीख-पुकार

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Bhainsa Birthday Party)

डीजे पार्टी और नोटों की माला से सजे भैंसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इस अनोखे जश्न पर हैरानी भी जता रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं. कह सकते हैं, इस बार ट्रेंडिंग में कोई स्टार नहीं, बल्कि एक भैंसा छाया हुआ है. 

ये भी पढ़ें:- केक में लगी मोमबत्ती को बच्ची ने समझ लिया पूजा का दीया, Video देख यूजर्स बोले- संस्कार उम्र से बड़े हैं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Buffalo Birthday, Bhainsa Birthday Party, Shera Buffalo, Amroha Unique Birthday, Unique Birthday
Get App for Better Experience
Install Now