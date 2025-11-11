भैंसे 'शेरा' का बर्थडे सेलिब्रेशन, पब्लिक ने जमकर लूटी दावत, DJ पर खूब थिरके गांववाले

Unique Buffalo Birthday: बर्थडे पार्टी तो आपने बहुत देखी होगी...बच्चों की, बड़ों की, सेलिब्रिटीज की, लेकिन क्या आपने कभी किसी भैंसे का जन्मदिन मनते देखा है? यूपी के अमरोहा जिले के सुनगढ़ गांव में कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिला जब एक ग्रामीण ने अपने भैंसे 'शेरा' का जन्मदिन इतनी शान से मनाया कि पूरा इलाका दंग रह गया.

नोटों की माला और डीजे पर नाचता गांव (Amroha Unique Birthday)

गांव के इस 'दानवीर' मालिक ने अपने भैंसे को फूलों और नोटों की माला पहनाई, फिर उसे पूरे गांव में डीजे के साथ शोभा यात्रा में घुमाया गया. गांववालों ने डांस किया, बच्चों ने फोटो खिंचाई और महिलाओं ने मिठाई बांटी. भैंसे के जन्मदिन का केक काटा गया और सैकड़ों लोगों को भोज परोसा गया. बताया जा रहा है कि इस आयोजन पर लाखों रुपये खर्च किए गए. इंस्टाग्राम पर यह वीडियो Jabalpur Say नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

'शेरा' बना गांव का सेलिब्रिटी (Gram Pradhan election)

भैंसा 'शेरा' अब गांव का स्टार बन चुका है. उसे खास कपड़ों और फूलों से सजाया गया था, जैसे किसी शादी का दूल्हा हो. शेरा के मालिक इसरार का कहना है कि 'शेरा हमारे परिवार का सदस्य है. उसके पहले जन्मदिन पर भी पार्टी की थी और इस बार और भी बड़ा आयोजन किया गया. ऐसे आयोजनों से गांव में भाईचारा और खुशी फैलती है.' हालांकि इस आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कई लोग इसे 'पॉपुलैरिटी स्टंट' बता रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि यह ग्रामीण ग्राम प्रधान चुनाव की तैयारी में है. फिलहाल, 'भैंसे का बर्थडे' अमरोहा से लेकर इंटरनेट तक चर्चा का गर्म मुद्दा बन गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Bhainsa Birthday Party)

डीजे पार्टी और नोटों की माला से सजे भैंसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इस अनोखे जश्न पर हैरानी भी जता रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं. कह सकते हैं, इस बार ट्रेंडिंग में कोई स्टार नहीं, बल्कि एक भैंसा छाया हुआ है.

