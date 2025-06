वाराणसी दंपति ने वंदे भारत एक्सप्रेस में मनाया बेटे का बर्थडे, पीएम मोदी को जताया आभार

Varanasi couple celebrates son birthday: वाराणसी के एक दंपति ने अपने बेटे का छठा जन्मदिन एक अनोखे अंदाज में मनाया...श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में. इस विशेष अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जिनकी पहल से यह आधुनिक ट्रेन सेवा संभव हुई. वंदे भारत एक्सप्रेस, जो 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित की गई थी, जम्मू-कश्मीर के कटरा और श्रीनगर के बीच 189 किलोमीटर की दूरी को मात्र तीन घंटे में तय करती है.

वंदे भारत एक्सप्रेस में मना बेटे का बर्थडे (Katra-Srinagar Vande Bharat Express)

यह ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे ऑन-बोर्ड वाई-फाई, इंफोटेनमेंट सिस्टम, और उन्नत हीटिंग सिस्टम, जो इसे विशेष बनाते हैं. दंपति ने ट्रेन में केक काटकर और अन्य यात्रियों के साथ खुशी साझा करके अपने बेटे का जन्मदिन मनाया. उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधाएं अब आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं, जो पहले केवल एक सपना थीं.

#WATCH | A couple, Rakesh and Neha Jaiswal from Varanasi, celebrate their son Moksh's sixth birthday inside Kashmir's first Vande Bharat express train, cutting the cake as the train reaches Anji Khad Bridge, inaugurated by PM Narendra Modi yesterday.



Rakesh Jaiswal says, "It was…