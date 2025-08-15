विज्ञापन
विशेष लिंक

जन्मदिन में कैंडल फूंकते ही केक में हुआ जोरदार धमाका, चीखते हुए बर्थडे बॉय ने पूल में लगाई छलांग

बर्थडे पार्टी में केक काटते समय हुआ धमाका बर्थडे बॉय के लिए डर और दोस्तों के लिए हंसी का पल बन गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को खूब हंसा रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
जन्मदिन में कैंडल फूंकते ही केक में हुआ जोरदार धमाका, चीखते हुए बर्थडे बॉय ने पूल में लगाई छलांग
पार्टी में मच गया हड़कंप, केक काटते ही जोरदार ब्लास्ट

Birthday cake blast video: जन्मदिन का मौका हो और दोस्तों की मस्ती न हो, यह तो नामुमकिन है, लेकिन कभी-कभी यह मस्ती ऐसा मोड़ ले लेती है कि हंसी और डर दोनों साथ-साथ आ जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसका जीता-जागता उदाहरण है, जिसमें बर्थडे केक काटते समय ऐसा धमाका हुआ कि देखते ही देखते पार्टी का माहौल बदल गया.

धमाके से पूल में छलांग (cake explosion birthday boy)

वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्थडे बॉय खुशी-खुशी अपने दोस्तों के साथ केक काटने की तैयारी कर रहा है. जैसे ही वह केक को चेहरे के करीब लाता है, अचानक तेज धमाका होता है और केक के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं. पल भर में माहौल गंभीर हो जाता है और घबराया हुआ बर्थडे बॉय अपनी आंखें मलते हुए सीधे पास के स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है.

दोस्तों की शरारत या हादसा? (birthday prank viral)

वीडियो के बैकग्राउंड में दोस्तों की जोरदार हंसी सुनाई देती है, जिससे कई नेटिजन्स का मानना है कि यह एक प्री-प्लान्ड शरारत थी. हालांकि, धमाके के बाद बर्थडे बॉय का रिएक्शन इतना नैचुरल था कि लोग कन्फ्यूज हो गए. क्या यह मजाक था या गलती से हुआ कोई हादसा?

सोशल मीडिया पर तहलका (birthday cake blast viral)

यह कुछ सेकंड का वीडियो न्यूजफ्लेयर ने रॉयटर्स कनेक्ट के जरिए पोस्ट किया था और अब यह इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका है. इसे देखकर लोग मजाकिया कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, दोस्त ऐसे हों तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं. दूसरे यूजर ने लिखा, यह तो केक कटिंग से ज्यादा केक ब्लास्टिंग सेरेमनी लग रही है. कई लोग इसे अब तक का सबसे मजेदार और डरावना बर्थडे वीडियो बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Birthday Cake Blast Video, Birthday Prank Viral, Cake Explosion Birthday Boy, Funny Birthday Pool Jump, Social Media Viral Birthday Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com