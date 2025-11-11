1 दिन में कितने केले खाना चाहिए, जानिए केला खाने के फायदे और तरीका

Banana Benefits In Hindi: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए फलों का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन किस समय और कितनी मात्रा में इतना सेवन करना है ये बहुत जरूरी है. क्योंकि सही मात्रा में किसी भी चीज का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. केला एक ऐसा फल है जिसे दुनियाभर में सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक दिन में कितने केले खाना सेहत के लिए फायदेमंद है. जी हां आपने सही सुना. तो चलिए जानते हैं एक दिन में कितने केले खाएं और कैसे करें इसका सेवन.

एक दिन में कितने केले खा सकते हैं- (Ek Din Mein Kitne Kela Kha Sakte)

एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 1 से 2 केले का ही सेवन करना चाहिए. अगर आप जिम जाते हैं तो 2-3 केले खा सकते हैं. क्योंकि अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से वजन बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ें- लिवर में जमा गंदगी को साफ कर देता है ये लाल जूस, इन लोगों के लिए औषधि से कम नहीं

Photo Credit: IANS

कैसे करें केले का सेवन- (How To Consume Banana)

1. फ्रेश फल- केला को फ्रेश खाना सबसे अच्छा तरीका है. इसे छीलकर सीधे खाएं.

2. स्मूदी- केला को स्मूदी में मिलाकर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट ड्रिंक तैयार कर सकते हैं.

3. ओटमील- केला को ओटमील में मिलाकर एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट बना सकते हैं.

4. सलाद- केला को सुबह ब्रेकफास्ट में सलाद में मिलाकर खा सकते हैं.

केला खाने के फायदे- (Kela Khane Ke Fayde)

1. एनर्जी-

अगर आप एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, तो रोजाना केला को डाइट में शामिल कर सकते हैं. क्योंकि केला में प्राकृतिक शुगर (ग्लूकोज, फ्रक्टोज) भरपूर होता है, जो शरीर को एनर्जी देने में मददगार है.

2. पाचन-

केला में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और कब्ज से राहत दिला सकता है.

3. दिल-

केला पोटैशियम का एक अच्छा सोर्स है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है. इसके सेवन से हार्ट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

4. स्ट्रेस-

अगर आप भी स्ट्रेस की समस्या से जूझ रहे हैं तो केले का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व स्ट्रेस को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)