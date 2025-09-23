सूख कर कांटा हो गया है शरीर? वजन को तेजी से बढ़ाने के लिए इस फल का करें सेवन

Banana For Weight Gain: मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक और इसे कम करने के लिए हमारे पास जानकारी की कमी नहीं है. लेकिन जब भी वजन को बढ़ाने की बात आती है हमें उतनी जानकारी नहीं मिल पाती है जितनी हमें चाहिए होती है. अगर आप भी अपने दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं और वजन को बढ़ाना चाहते तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. दरअसल वजन कम होने की कई वजह हो सकती हैं जिनमें जेनेटिक, पोषण की कमी या कोई स्वास्थ्य समस्या. वजन को तेजी से बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में केला को शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे करें केले का सेवन.

वजन को बढ़ाने के लिए कैसे खाएं केला- (Vajan Badhane Ke Liye Kela Kaise Khaye)

1. बनाना शेक-

वजन को बढ़ाने के लिए आप बनाना शेक को ट्राई कर सकते हैं. ये स्वाद और सेहत में कमाल है.

कैसे बनाएं-

इसे बनाने के लिए केला, दूध और ड्राई फ्रूट्स की आवश्यकता होती है. सबसे पहले केलों को छीलकर एक ब्लेंडर में डालें फिर दूध, डालें. अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक कि मिश्रण स्मूद न हो जाए. अगर आप शेक को ठंडा और गाढ़ा चाहते हैं तो बर्फ के टुकड़े डालकर फिर से ब्लेंड करें. इसे गिलास में निकालें और अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालकर मजे लें.

2. बनाना मिल्क-

शरीर बन गया है हड्डियों का ढांचा तो रोजाना करें बनाना मिल्क का सेवन, तेजी से बढ़ेगा वजन.

कैसे बनाएं-

इसे बनाने के लिए केलों को छीलकर एक ब्लेंडर में डालें. दूध, चीनी डालें. सभी सामग्रियों को अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक कि मिश्रण स्मूद न हो जाए. अगर आप बनाना मिल्क को ठंडा और गाढ़ा चाहते हैं तो बर्फ के टुकड़े डालकर फिर से ब्लेंड करें. नहीं तो ऐसे ही रहने दें. बनाना मिल्क तैयार है.

3. बनाना रायता-

रायता खाने के शौकीन हैं तो वजन को बढ़ाने के लिए आप केले का रायता ट्राई कर सकते हैं.

कैसे बनाएं-

केले का रायता बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में दही को अच्छी तरह फेंट लें. कटे हुए केले दही में मिलाएं. जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर मिलाएं. केला रायता तैयार है. इसे ठंडा परोसें. अगर चाहें तो हरा धनिया डाल सकते हैं.

