धोनी का जबरा फैन निकला दूल्हा, फेरों से पहले रखी अजीब शर्त, दुल्हन ने पढ़ा एग्रीमेंट, सुनकर लोटपोट हुए गेस्ट

धोनी और CSK के कट्टर फैन ध्रुव मजेठिया ने अपनी शादी में दुल्हन से एक अनोखा “मैच कॉन्ट्रैक्ट” पढ़वाया. इस मजेदार एग्रीमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फेरों से पहले दूल्हे ने रखी अनोखी शर्त

Funny Wedding contract: शादियों में कई वचन लिए जाते हैं, लेकिन इस दूल्हे ने सात फेरों से पहले ऐसा अनोखा “कॉन्ट्रैक्ट” रख दिया कि इंटरनेट भी हंसते-हंसते लोटपोट हो गया. एक कट्टर MS धोनी और CSK फैन दूल्हे ने मांडप में अपनी दुल्हन से जीवनभर CSK और RCB के मैच देखने की लिखित अनुमति ले ली, वो भी एक मज़ेदार एग्रीमेंट के ज़रिए! दुल्हन ने इसे ज़ोर से पढ़ा मेहमान के सामने पढ़ा और सभी लोटपोट हो गए.

दुल्हन ने मंडप में पढ़ा ‘मैच कॉन्ट्रैक्ट'

वायरल वीडियो में दूल्हा ध्रुव मजेठिया और दुल्हन आशिमा मंडप में बैठे दिखाई देते हैं. फेरों से पहले आशिमा एक दिलचस्प “कॉन्ट्रैक्ट” पढ़ती हैं, जिसे ध्रुव ने खुद तैयार किया था. ध्रुव, जो खुद को “धोनी और CSK का समर्पित फैन और थोड़ा-सा डरा हुआ दूल्हा” बताते हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत इस मज़ाकिया घोषणा से की.... “मैं, ध्रुव मजेठिया, दूल्हा, यह घोषणा करता हूं कि अगर आशिमा मुझे भविष्य में MS धोनी, CSK और RCB के सभी मैच बिना किसी रोक-टोक के देखने की अनुमति देंगी, तो मैं खुशी-खुशी, पूरे मन से और बिना किसी बकवास के उनके साथ सात फेरे लूंगा.” जैसे ही आशिमा यह लाइनें पढ़ती हैं, मेहमान ज़ोर-ज़ोर से हंसते हैं और तालियां बजाने लगते हैं.

देखें Video:

इस कॉन्ट्रैक्ट में आगे लिखा था कि यह “समझौता 2 दिसंबर से कानूनी रूप से लागू हो जाएगा.” ध्रुव ने मज़ाक में यह भी जोड़ दिया कि शादी के बाद अगर मैच देखने की अनुमति वापस ली गई, तो इसे “कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन” माना जाएगा. मेहमानों ने इस लाइन पर भी खूब ठहाके लगाए.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो

ध्रुव मजेठिया, जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं और इंस्टाग्राम पर 65.8k फॉलोअर्स रखते हैं, उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- “सात फेरों से पहले कॉन्ट्रैक्ट. उसे मैं जिंदगीभर के लिए मिल रहा हूं, और मुझे धोनी व CSK के मैच जिंदगीभर. सही सौदा है ना?” यह कैप्शन भी फैंस के बीच खूब लोकप्रिय हो गया.

धोनी से मुलाकात की फोटो भी वायरल

ध्रुव पहले भी धोनी से मिल चुके हैं और उसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. वीडियो वायरल होने के बाद वह पुरानी पोस्ट भी फिर चर्चा में है, और लोग कह रहे हैं- “अब समझ आया इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया!” यह अनोखा मैच-कॉन्ट्रैक्ट इस शादी को खास बना गया. धोनी फैंस तो खुश हैं ही, आम दर्शक भी इस अनोखे अंदाज़ को खूब पसंद कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं- “ऐसे वचन हों तो शादी और भी मज़ेदार हो जाए!”

