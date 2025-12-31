जब आमिर खान ने इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए अक्षय खन्ना को दिया धोखा, मिले तीन नेशनल अवॉर्ड, देखते रह गए धुरंधर स्टार

विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने अपने करियर में ऐश्वर्या राय के साथ ताल, दिल चाहता है, हमराज, हंगामा, दीवानगी जैसी हिट फिल्में दी. उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस को काफी पसंद किया गया, इसके बावजूद बाद में वह लीड एक्टर के बजाए सपोर्टिंग एक्टर बन कर रह गए. हालांकि उनके बारे में कहा जाता रहा कि वह बॉलीवुड के मोस्ट अंडररेटेड एक्टर हैं. अब हाल ही में आई धुरंधर से उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. फिल्म के हीरो सुपरस्टार रणवीर सिंह हैं, इसके बादजूद अक्षय खन्ना लाइमलाइट ले गए. हर तरफ उनकी चर्चा हो रही हैं. अब फैंस उनसे जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं, चाहे बात उनकी पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशन लाइफ की. आज हम बता रहे हैं उनके बारे में कुछ ऐसा, जो कम ही लोग जानते होंगे.

आमिर खान की एक ऐसी फिल्म, जो सुपरहिट हुई. वह फिल्म उनके करियर के लिए मिल की पत्थर बन गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस फिल्म के लिए पहली पसंद अक्षय खन्ना थे. जीहां हम बात कर रहे हैं 2007 में आई तारे जमीन पर की. तारे ज़मीन पर आमिर खान द्वारा निर्देशित और निर्मित आइकॉनिक फैमिली एंटरटेनर्स में से एक है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रोल शुरू में आमिर के लिए नहीं, बल्कि अक्षय खन्ना के लिए लिखा गया था? एक पुराने इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने याद किया कि कैसे आमिर ने उनसे पहले फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी और उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने वह फिल्म कर ली.

आमिर खान ने तारे ज़मीन पर के लिए अक्षय को दिया धोखा

मिड-डे इंडिया के साथ एक पुराने इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने मजाकिया अंदाज़ में याद किया कि कैसे तारे जमीन पर के लिए आमिर खान ने उन्हें 'धोखा' दिया था. बातचीत के दौरान जब होस्ट ने खन्ना से पूछा कि क्या तारे ज़मीन पर के राइटर अमोल गुप्ते ने उनसे फिल्म में लीड रोल निभाने के लिए संपर्क किया था, तो अक्षय ने तुरंत 'नहीं' में जवाब दिया.

धुरंधर स्टार ने आगे बताया कि अमोल ने आमिर खान से संपर्क किया और कहा कि वह अक्षय को नहीं जानते, लेकिन वह उन्हें एक कहानी सुनाना चाहते हैं. "मैं उसे नहीं जानता, आपने अभी दिल चाहता है में अक्षय के साथ काम किया है. क्या आप उसे फोन करके बता सकते हैं कि मैं उसे एक स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूं?" इस फेवर के जवाब में आमिर खान ने कहा कि जब तक वह स्क्रिप्ट खुद नहीं सुन लेते, तब तक वह इसकी सिफारिश नहीं कर सकते. इसलिए, राइटर ने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को अपनी कहानी सुनाई. स्क्रिप्ट तुरंत आमिर को पसंद आ गई और वह इसे छोड़ना नहीं चाहते थे. "उन्हें यह इतनी पसंद आई कि उन्होंने अक्षय की बजाए, यह फिल्म खुद ही कर लिया." बाद में जब वह एक फिल्म स्टूडियो में आमिर से मिले आमिर खान ने खुद ही अक्षय खन्ना को पूरी घटना बताई. "मैंने उसे तुम्हारे पास नहीं आने दिया. मैंने खुद ही फिल्म की." इस पर अक्षय ने जवाब दिया, "ठीक है, कोई बात नहीं."

बता दें कि आमिर ने न सिर्फ फिल्म में लीड रोल किया, बल्कि उन्होंने इसके साथ डायरेक्शन में भी डेब्यू किया. 2007 की साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर बन गई और इसे कई अवॉर्ड मिले. जिसमें तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी शामिल हैं.