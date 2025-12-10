थियेटर में धुरंधुर मूवी देखते हुए 'चौधरी असलम' जैसा काम करने लगा शख्स, VIDEO देख लोग बोले- ये क्या चल रहा है..

Man smoking in Cinema hall: गुरुग्राम के एक थिएटर का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें एक शख्स फिल्म धुरंधर की स्क्रीनिंग के दौरान पूरी भीड़ के बीच आराम से सिगरेट बुझाता हुआ नहीं, बल्कि जलाता हुआ दिखाई देता है! पैक्ड हॉल में बैठे लोग हैरान थे, परेशान थे, लेकिन वह शख्स बिना किसी झिझक के धुआं उड़ाता रहा, मानो थिएटर उसकी निजी जगह हो. वीडियो देखने के बाद इंटरनेट पर बस एक ही सवाल गूंज रहा है: “ये आखिर हो क्या रहा है?”

पैक्ड थिएटर में शख्स ने की स्मोकिंग

गुरुग्राम के एक सिनेमा हॉल में धुरंधर की स्क्रीनिंग के दौरान एक शख्स सीट के सहारे आराम से बैठकर सिगरेट पीता दिखाई दिया. यह वीडियो सबसे पहले स्थानीय व्लॉगर दिव्यांशु डिसकवर्स ने पोस्ट किया था, जो बाद में डिलीट हो गया, लेकिन तब तक इतनी बार रीशेयर हो चुका था कि इंटरनेट पर वायरल हो गया.

देखें Video:

शख्स ने शराब भी पी, व्लॉगर का दावा

वीडियो में दिव्यांशु की आवाज़ साफ सुनाई देती है, जो हैरानी से पूछते हैं- “ये क्या चल रहा है गुड़गांव में?” उनका दावा है कि न सिर्फ स्मोकिंग, बल्कि वह शख्स फिल्म के दौरान शराब भी पी रहा था. आसपास बैठे लोग परेशान थे, लेकिन वह बेपरवाह धुआं उड़ाता रहा. व्लॉगर बताते हैं कि कई दर्शकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो. “आराम से चिल करके स्मोक कर रहा है भाई… पूरे थिएटर को परेशान कर दिया.”

आखिरकार बुलाई गई सिक्योरिटी

कुछ देर बाद दर्शकों ने मजबूर होकर सिक्योरिटी को बुलाया. दिव्यांशु ने कहा, “थिएटर वालों की कोई सुरक्षा नहीं थी. जितनी भी सिक्योरिटी आई, वह सब मॉल की थी.” वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ लोग उस शख्स को बाहर ले जाते दिखाई देते हैं, जिसके तुरंत बाद फुटेज कट हो जाती है. वीडियो के अंत में दिव्यांशु कहते हैं, “गुड़गांव में कुछ भी हो सकता है… थोड़ा ध्यान से चलो और अपना ध्यान रखो.” इस एक लाइन ने वीडियो का मूड ही बदल दिया, और कई यूजर्स ने इस पर मीम भी बना दिए.

थिएटर में स्मोकिंग एक पब्लिक ऑफेंस

राष्ट्रीय एंटी-टबैको नियमों के तहत किसी भी सार्वजनिक जगह, जिसमें थिएटर भी शामिल हैं, सिगरेट जलाना दंडनीय अपराध है. थिएटर मैनेजमेंट पर भी यह जिम्मेदारी होती है कि ऐसा उल्लंघन न हो. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने पूछा कि ऐसी स्थिति में थिएटर स्टाफ तुरंत क्यों मौजूद नहीं था.

