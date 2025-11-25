भाई की शादी में बहन का सॉलिड डांस वायरल, Video देख यूजर बोले- दुल्हन ने नहीं, ननद ने लूट ली महफिल

Sister dance at younger brother wedding: सोशल मीडिया पर आपने डांस के कई वायरल वीडियो देखें होंगे. ये सभी डांस के वीडियो इतने गजब के होते हैं कि उन्हें देखकर मजा आ जाता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे ही वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई की शादी पर गजब का डांस किया. उनका डांस देखकर आप कहेंगे कि दुल्हन से ज्यादा अटेंशन ननद ले गई.



अपने डांस से बहन ने दिया बड़ी हीरोइन को टक्कर



सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे डांस वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा- दुल्हन और पूरे परिवार वाले एक साथ खड़े हैं, तभी बड़ी बहन एक्टर शाहरुख खान के फेमस गाना 'लव मेरा हिट- हिट' पर नाचती हैं. बता दें, जब बड़ी बहन नाचना शुरू करती है, तो सबकी नजरें दुल्हन से हटकर उन्हें ही देखने लगती है. सफेद साड़ी में वह इतना शानदार और जोरदार डांस करती हैं कि बड़ी से बड़ी हीरोइन भी उनके डांस के सामने फेल हो जाए.



बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो मिताली तलेले नाम की एक महिला ने शेयर किया है. जो पेशे से इंजीनियर हैं और डांस करने का शौक रखती हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "जिंदगी बहुत छोटी है, लोग क्या कहेंगे. जब तक हो सके, जियो, प्यार करो, पूरी तरह से नाचो.'

देखें Video:

वीडियो देख, लोगों ने की जमकर तारीफ



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को अब तक 1,670,376 से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है और कई व्यूज आ चुके हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा,'बहनें अपने भाई की शादी में इतना खुश होती है', दूसरे यूजर ने लिखा, 'बहन के डांस ने माहौल बना दिया', तीसरे यूजर ने लिखा, 'वाह साड़ी पहनकर बहन ने कितना सॉलिड डांस किया है, तगड़ा मजा आ गया'.

