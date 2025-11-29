गूगल मैप्स से 'मौत के द्वार' पहुंचा शख्स, Video देख बोले लोग- लोकेशन में सुसाइड पॉइंट डाला था क्या?

पहले के जमाने में, जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, तो लोग रास्ते में पड़ने वाली दुकानें, राहगीर और ऑटो वालों से पता पूछ-पूछकर अपनी मंजिल पर पहुंचते थे. हालांकि आज भी यह चलन में हैं, लेकिन जब से मोबाइल फोन और फिर गूगल मैप्स आया है, लोगों की पता और रास्ता पूछने वाली परेशानी कम हुई है. स्मार्ट फोन के युग में लोग अब कहीं भी जाने के लिए गूगल मैप्स का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, जब गूगल मैप्स ही रास्ता भटक जाता है और लोगों के सामने ऐसा रास्ता होता है, जो सीधे 'मौत' के मुंह में जाता है. गूगल मैप्स के सहारे सफर कर रहे इस शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है.



गूगल मैप्स से 'मौत' के द्वार पहुंचा शख्स

इस वीडियो में एक शख्स पहाड़ के किनारे अपनी बाइक लेकर खड़ा है और उसकी बाइक पर मोबाइल फोन फिक्स है, जिस पर गूगल मैप्स आगे का रास्ता बता रहा है, लेकिन यह शख्स चाहकर भी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी बाइक पहाड़ की चोटी पर खड़ी है और आगे है खाई. अगर इस शख्स के साथ जरा भी चूक हुई तो, लोग कभी भी गूगल मैप्स पर भरोसा नहीं कर पाते. खैर, यह एक मजाकिया रील भी हो सकती है, जो लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई गई हो, लेकिन यह बात जरूर सच है कि कभी-कभी गूगल मैप्स भी रास्ता बताते-बताते खुद भटक जाता है. अब इस वीडियो पर लोगों के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं, चलिए उन्हें भी पढ़ते हैं.

देखें Video:



लोगों ने कहा यहां से स्वर्ग दूर नहीं

पहले आपको बता दें, इस वीडियो को 1.4 मिलियन लोग लाइक कर चुके हैं. इस पर तकरीबन 10 हजार कमेंट्स आए हैं, जिसमें एक यूजर ने लिखा है, 'इंडियन गूगल मैप्स'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'जन्नत से वन हंड्रेड मीटर दूर हैं आप'. तीसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा है, 'भाई गूगल मैप्स में सुसाइड पॉइंट लोकेशन डाली थी क्या?. चौथे लिखा है, 'लगता है टॉम क्रूज का फैन है'. एक और ने फनी अंदाज में लिखा है, 'आप स्वर्ग से एक इंच की दूरी पर हो'. अब लोग पैरों को कंपा देने वाले इस वीडियो पर ऐसे ही मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर शख्स की चुटकी भी ले रहे हैं. इस वीडियो को अब तक 29 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

