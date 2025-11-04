गुरुग्राम में बीच सड़क शराबियों का स्टंट, चलती बाइक पर खुलेआम बोतलें लहराते दिखे युवक, वीडियो वायरल

साइबर सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बीच रोड पर चलती बाइक पर सवार दो युवक शराब पीते हुए खतरनाक तरीके से स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहे युवकों का स्टंट करने का ये वीडियो गुरुग्राम-सोहना रोड का है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर जा रही एक बाइक पर दो युवक सवार हैं. किसी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है. पीछे बैठा युवक बीच सड़क चलते हुए बोतल से शराब पी रहा है. बाइक चला रहा युवक गाड़ियों के बीच तेजी से इधर-उधर बाइक घुमाते हुए जा रहा है.

युवकों की इस हरकत का वीडियो पीछे कार में चल रही एक महिला ने रिकॉर्ड कर लिया. महिला जब नजदीक जाकर युवकों का वीडियो बनाने लगी तो युवकों ने उसे देखते हुए और भी ज्यादा स्टंट करना शुरू कर दिया. पीछे बैठा युवक दोनों हाथों में बियर की बोतलें लहराने लगा और पीने लगा.

यह घटना गुरुग्राम-सोहना रोड की बताई गई है. वीडियो में दिख रहा है कि दोनों युवक RJ (राजस्थान) नंबर की बाइक पर सवार थे. वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस वीडियो के आधार पर बाइक और स्टंट करने वाले युवकों की पहचान करने में जुट गई है.

(साहिल मनचंदा की रिपोर्ट)