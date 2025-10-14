विज्ञापन
विशेष लिंक

वीडियो बनाने के लिए नहर में उतर रही थी विदेशी लड़की, फिसला पैर, आगे जो हुआ, यूजर्स बोले- ये तो होना ही था

इस क्लिप में विक्टोरिया गुज़ेंडा अपने फ़ोन में मग्न होकर खूबसूरत नहर की सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन तभी उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे सीधे पानी में गिर जाती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
वीडियो बनाने के लिए नहर में उतर रही थी विदेशी लड़की, फिसला पैर, आगे जो हुआ, यूजर्स बोले- ये तो होना ही था
वीडियो बनाने के लिए नहर में उतर रही थी विदेशी लड़की, फिसला पैर, हुआ बुरा हाल

वेनिस में एक पोलिश पर्यटक शहर के खूबसूरत नजारा का मजा लेते हुए अचानक एक नहर में गिर गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है. इस क्लिप में विक्टोरिया गुज़ेंडा अपने फ़ोन में मग्न होकर खूबसूरत नहर की सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन तभी उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे सीधे पानी में गिर जाती हैं. बाद में वीडियो में दुर्घटना के बाद उनके घायल पैर को सहलाते हुए दिखाया गया है. वीडियो में एक टेक्स्ट डाला गया है, "जब गूगल मैप्स कहता है 'सीधे जाओ', लेकिन आप वेनिस में हैं."

वीडियो यहां देखें:

कई यूज़र्स इस पर्यटक की दुर्घटना का मज़ाक उड़ाए बिना नहीं रह सके, एक यूजर ने मज़ाक करते हुए लिखा, "तो, उसने क्या सोचा था कि पत्थर की सीढ़ियों से पानी में उतरते हुए क्या होगा?" एक अन्य ने लिखा, "जीपीएस को आंख मूंदकर फॉलो करना बंद करो और असल में चारों ओर देखो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो."

एक तीसरे यूजर्स ने कहा, "ज़ाहिर है वह आखिरी सीढ़ी पर रुकना चाहती थी और गिर गई. वह बस एक प्यारा सा वीडियो बनाना चाहती थी. बेचारी लड़की, हाहाहा." कुछ दर्शकों ने सवाल किया कि क्या वाकई गूगल मैप्स ही ज़िम्मेदार है, एक ने तो सुझाव दिया, "वह साफ तौर पर फिसल गई - शायद वह तस्वीर लेने के लिए रुकी थी!"

वेनिस में गूगल मैप्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए

वेनिस की पर्यटन साइटों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अपने विशिष्ट लेआउट के कारण शहर में गूगल मैप्स बेहद अविश्वसनीय हो सकता है. पारंपरिक शहरों के विपरीत, वेनिस में सेस्टिएरी (ज़िला) की एक जटिल प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अप्रत्याशित संख्याएं होती हैं, जिससे तकनीक-प्रेमी यात्रियों के लिए भी नेविगेशन चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

यह भी पढ़ें: मिठाई का फैशन शो! गरीब लड्डू से दिल्ली वाली काजू कतली तक, सबने किया रैंप वॉक, Video देख मुंह में आ जाएगा पानी

भगवान थोड़ा इसीलिए देते है, क्लास में टीचर ने सुनाया कृष्ण-अर्जुन का मज़ेदार किस्सा, यूजर्स बोले- दिल छू लिया!

कैंसर पेशेंट की ‘तड़पाओगे तड़पा लो' रील ने इंटरनेट को किया भावुक, लोगों ने कहा - असली हिम्मत इसे कहते हैं...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Polish Tourist Falls Into Canal, Venice Google Maps, Google Maps
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com