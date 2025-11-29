कंपनी ने हज़ार कर्मचारियों को फ्री लंदन ट्रिप पर भेजा, खुद उठाया पूरा खर्चा, जानें आखिर क्या है वजह?

चेन्‍नई की रियल एस्टेट कंपनी Casagrand ने अपने कर्मचारियों को ऐसा तोहफ़ा दिया है जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है. कंपनी ने 1,000 कर्मचारियों को एक हफ्ते की पूरी तरह मुफ्त लंदन यात्रा का ईनाम दिया है. इस यात्रा का पूरा खर्च कंपनी ने खुद उठाया है.

कर्मचारियों का चयन: सालाना बोनस परंपरा

Casagrand की यह पहल उसके सालाना ‘प्रॉफिट शेयर बोनस' कार्यक्रम का हिस्सा है. कंपनी ने इस बार भारत और दुबई में काम कर रहे अपने लगभग 1,000 कर्मचारियों को इस अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चुना. यह समूह कंपनी के कुल 7,000 कर्मचारियों का लगभग 15 प्रतिशत है.

यात्राएं देने की पुरानी परंपरा

न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी कई वर्षों से कर्मचारियों को विदेश यात्राएं कराती आई है. अब तक 6,000 से ज्यादा कर्मचारियों को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई और स्पेन जैसे देशों की यात्राएँ मिल चुकी हैं. कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ घूमने-फिरने का मौका नहीं, बल्कि कर्मचारियों के लिए बेहद खास और यादगार अनुभव होता है.

सीनियरिटी नहीं, सभी को समान सुविधा

बिजनेस टुडे के मुताबिक, इस लंदन यात्रा के लिए एक विशेष टीम ने उड़ानों और रहने की व्यवस्था की. कंपनी ने सुनिश्चित किया कि पद या रैंक चाहे जो भी हो, सभी कर्मचारी एक साथ, समान सुविधाओं के साथ यात्रा करें. इसी वजह से पूरी टीम एक साथ उड़ान भरते हुए, साथ रुकते हुए और साथ घूमते हुए दिखाई दी.

लंदन में घूमने की शानदार योजना

कर्मचारियों के लिए खास टूर प्लान तैयार किया गया जिसमें St. Paul's Cathedral, London Bridge, Big Ben, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Trafalgar Square और Madame Tussauds जैसे मशहूर स्थान शामिल थे. इसके अलावा पूरे समूह के लिए Thames नदी में क्रूज का भी आयोजन किया गया.

कंपनी के मूल्यों को दिखाता खास कदम

कंपनी का कहना है कि कर्मचारियों की मेहनत ही उसकी सफलता की असली ताकत है. उनका मानना है कि कर्मचारियों को सम्मान और खुशी देना उन्हें और ज्यादा प्रेरित करता है और कंपनी के साथ उनका संबंध मजबूत बनाता है.

गर्व और खुशी का क्षण

Casagrand के संस्थापक और प्रबंध निदेशक Arun Mn ने कहा कि हर साल कर्मचारियों के साथ इस तरह का जश्न मनाना कंपनी की संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है. उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी पहली बार विदेश यात्रा कर रहे हैं और उनके चेहरों की खुशी ही कंपनी के लिए सबसे बड़ा ईनाम है.

प्रेरणा देने वाली पहल

Casagrand का यह कदम कॉर्पोरेट दुनिया में कर्मचारियों को सम्मान देने और उनकी मेहनत का सही मूल्य समझने की एक शानदार मिसाल बन गया है। इस अनोखी पहल ने इंटरनेट पर भी खूब तारीफें बटोरी हैं.

