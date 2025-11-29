बुजुर्ग महिला ढूंढ़ रही है अपने लिए ऐसी ‘बेटी’, जिसे हर महीने देगी सैलरी, रहने के लिए फ्लैट, वजह कर देगी हैरान

आपने गोद लिए बेटे और बेटी के बारे में बहुत सुना होगा. लेकिन, क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी ने सैलरी देकर किसी को अपनी बेटी बना लिया हो. चीन के हेनान प्रांत से एक अनोखी और भावुक करने वाली खबर सामने आई है. एक बुजुर्ग महिला अपनी देखभाल के लिए एक नई “बेटी” खोज रही है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, महिला का उपनाम मा है और वह अपनी वास्तविक बेटियों से अब कोई सहारा न मिलने के कारण किसी ऐसे शख्स की तलाश में है जो बेटी की तरह उसका ख्याल रख सके.

दो बेटियां होने के बावजूद अकेलापन

मा ने बताया कि उसकी दो बेटियां हैं- पहली बेटी उससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना चाहती, जबकि दूसरी मानसिक रूप से सक्षम नहीं है और स्वयं की भी देखभाल नहीं कर सकती. मा को अस्थमा है और वह मुश्किल से 100 मीटर चल पाती है. इस उम्र और स्थिति में उसे किसी ऐसे साथी की ज़रूरत है जो उसके साथ डॉक्टर के पास जाए, घर का ध्यान रखे और उसे बेटी जैसा स्नेह दे.

बदले में देगी फ्लैट, हर महीने सैलरी

अपनी देखभाल के बदले मा ने बेहद बड़ा प्रस्ताव रखा है. वह अपनी दो फ्लैटों में से एक, अपने सारे सामान और अपनी पेंशन में से 3 हज़ार युआन (लगभग 420 डॉलर) मासिक वेतन देने को तैयार है. चीनी मीडिया के अनुसार, मा के पास ४ लाख युआन (56, 000 डॉलर) की अतिरिक्त बचत भी है. मा चाहती है कि यह व्यवस्था पूरी तरह कानूनी हो, इसलिए वह भविष्य की “बेटी” के साथ एक आधिकारिक अनुबंध करने के लिए भी तैयार है.

रिश्तों की दूरी ने बढ़ाया दर्द

मा की बड़ी बेटी का कहना है कि वह बेरोज़गार है और मां की देखभाल नहीं कर सकती. उसने यह भी कहा कि मां के फैसले “उसका मामला नहीं” हैं. मा ने वर्षों पहले अपने पति से तलाक ले लिया था और धीरे-धीरे अपने रिश्तेदारों से भी संपर्क खो दिया. इन्हीं परिस्थितियों ने उसे नई “बेटी” की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया.

इंटरनेट पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस खबर पर ऑनलाइन लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं. कुछ लोगों ने इस भूमिका में दिलचस्पी दिखाई, जबकि कईयों ने इसे जोखिम भरा बताया. एक ने लिखा- “लगता है वह सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि अपनी दूसरी बेटी की देखभाल भी किसी से कराना चाहती है.” दूसरे ने कमेंट किया - “जो अपनी असली बेटी को संपत्ति नहीं दे रही, वह किसी नई ‘बेटी' के साथ कैसा व्यवहार करेगी?”

कानूनी विशेषज्ञों की राय

हेनान प्रांत के वकील शी जुनची ने कहा कि चीन के कानून के अनुसार, मा की बड़ी बेटी पर अपनी मां की देखभाल की कानूनी ज़िम्मेदारी है, चाहे वह विरासत छोड़े या नहीं. उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई महिला मा की “बेटी” बनने के लिए राज़ी होती है, तो उसके लिए एक वैध ‘लेगेसी सपोर्ट एग्रीमेंट' ज़रूरी होगा.

