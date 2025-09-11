काम में हुई गड़बड़ी से गुस्साएं बॉस ने एम्प्लॉई के मुंह पर फेंककर मारा माउस, इंटरनेट पर मचा बवाल

Boss Violent Behaviour with Woman: हम अक्सर मानते हैं कि ऑफिस का माहौल प्रोफेशनल और सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन हर किसी का अनुभव ऐसा नहीं होता. बेंगलुरु में हुए Tech Roast Show के दौरान एक महिला ने अपना दर्द बयां किया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी.

बॉस ने गुस्से में फेंका कंप्यूटर माउस (manager threw mouse on employee face)

महिला ने बताया कि मुंबई की एक कंपनी में काम करते हुए उसके आखिरी दिन की घटना सबसे डरावनी रही. काम के दौरान हुए एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग पर उसका मैनेजर इतना गुस्सा हो गया कि उसने Dell का कंप्यूटर माउस उठाकर सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया. महिला ने कहा कि यह घटना उसने कभी भुलाई नहीं और आज भी याद करके सिहर जाती है.

वायरल वीडियो ने छेड़ी वर्कप्लेस टॉक्सिसिटी पर बहस (manager hit woman with mouse)

यह क्लिप इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गई है. अब तक इसे 2 लाख से ज्यादा व्यूज़ और 4,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने इस घटना पर गुस्सा जताया और कहा कि किसी भी तरह का वर्कप्लेस हेरासमेंट या फिजिकल असॉल्ट कभी भी सामान्य नहीं माना जा सकता. एक यूजर ने लिखा, इसे सामान्य नहीं माना जाना चाहिए, मजाक के तौर पर भी नहीं. दूसरे ने कहा, अगर यह अमेरिका में होता तो बॉस जेल में होता.

टेक रोस्ट शो बना सच्चाई का मंच (woman tells about toxic culture in office)

यह घटना किसी ऑफिस मीटिंग में नहीं, बल्कि एक कॉमेडी शो में सामने आई. Tech Roast Show की शुरुआत 2018 में सिएटल से हुई थी और इसमें टेक इंडस्ट्री की कल्चर पर तंज कसा जाता है. बेंगलुरु एडिशन में जब महिला ने अपनी कहानी सुनाई तो पूरा हॉल सन्न रह गया. शो होस्ट कर रहे कॉमेडियंस...निकिता ओस्टर, ऑस्टिन नासो और जेसी वॉरेन, भी इस घटना को सुनकर चौंक गए.

क्यों ज़रूरी है वर्कप्लेस सेफ्टी पर बातचीत? (Bengaluru comedy show viral video)

आज के दौर में कॉर्पोरेट कल्चर और टारगेट प्रेशर ने कई जगहों पर माहौल को टॉक्सिक (boss ne feka mouse) बना दिया है. ऐसे में यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि ऑफिस में सम्मान और सुरक्षा हर कर्मचारी का हक है. कानूनी स्तर पर भी यह हमला अपराध माना जाता है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

