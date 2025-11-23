इंसानियत है या नहीं?बीवी की डिलीवरी के लिए जब एंप्लॉय ने मांगी छुट्टी,बॉस ने कही ऐसी बात सुन झन्ना जाएगा दिमाग

Toxic Work Culture India: बाप बनने का एहसास लाइफ के सबसे बड़े और इमोशनल, दिल के बेहद करीब पलों में से एक होता है. ये वो लम्हा है जब इंसान सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहता है. भागदौड़ से दूर, टेंशन से परे, लेकिन आजकल जिस तरह की खबरें ऑफिस कल्चर को लेकर सामने आ रही हैं, वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं. कुछ कंपनियों में टॉक्सिक माहौल ऐसा है कि बीवी की डिलीवरी जैसा अहम समय भी मैनेजर की 'डेडलाइन' से छोटा पड़ जाता है. हाल ही में रेडिट पर एक वायरल पोस्ट ने कामकाजी लोगों के दिल की बात बाहर निकाल दी. एक पिता बनने वाले कर्मचारी ने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मांगी और बदले में उसे मिला, 'वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल भी कर सकते हो.' सोचिए, कैसी मजबूरी होगी कि इंसान अपनी पत्नी की डिलीवरी के दौरान भी 'काम कर सकता हूं या नहीं' ये साबित करने लगे.

वायरल चैट: छुट्टी मांगी, जवाब में मिला सवाल 'मम्मी-पापा आ गए?' (Employee Mental Stress India)

Reddit के r/IndianWorkplace ग्रुप पर @Distinct_Problem2466 नाम के यूजर ने अपने बॉस के साथ हुई चैट शेयर की. कर्मचारी ने बताया कि उसकी पत्नी अस्पताल में हैं और डिलीवरी शुरू होने वाली है. उसे दो दिनों की छुट्टी चाहिए. मैनेजर का पहला सवाल था, 'क्या तुम्हारे मम्मी-पापा आ गए हैं?' जब कर्मचारी ने कहा, 'हां आ गए हैं,' तो मैनेजर ने मानो तुरुप का पत्ता फेंक दिया...'तो फिर अगले हफ्ते छुट्टी ले लेना, अभी तो तुम हॉस्पिटल से काम कर सकते हो.' सोचिए, जिस वक्त व्यक्ति को अपनी पत्नी का हाथ थामकर उसके सबसे कठिन समय में साथ खड़ा होना चाहिए, उस वक्त उसे बताया जा रहा है, 'लैपटॉप खोल लो, काम हो जाएगा.'

'वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल'...कर्मचारी ने कहा, 'मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा था' (Boss Employee Viral Chat)

पोस्ट में कर्मचारी ने लिखा, 'मेरी पत्नी हमारे पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी. मैंने मैनेजर से कहा कि, 'मैं अस्पताल में बैठकर काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो HR से बात करने को कहता रहा और छुट्टी टालने की सलाह देता रहा. मैं बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था.' कर्मचारी ने माना कि नौकरी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पहले से एक बच्चा है और जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं. कई भारतीय कर्मचारियों की यही कड़वी सच्चाई है...जॉब बचाने के लिए सहना पड़ता है.

भारतीय ऑफिसों का टॉक्सिक कल्चर, क्यों बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं? (Pregnancy Leave India)

आजकल ऐसी खबरें बार-बार सामने आ रही हैं.

किसी को बीमार माता-पिता की देखभाल पर छुट्टी नहीं मिलती.

किसी को मैटरनिटी/पैटरनिटी टाइम पर काम करने को कहा जाता है.

किसी को छुट्टी लेनी हो तो HR और मैनेजर के कई राउंड क्लियर करने पड़ते हैं.

नौकरी जाने का डर हर फैसले पर भारी पड़ता है.

ये भी पढ़ें:-फाइन मारिए न...स्लीपर कोच में बेटिकट यात्रा करने पर पकड़ा गया पैसेंजर, जनरल में जाने को कहा तो भड़क उठा और फिर...

इस पोस्ट को देखने के बाद Reddit पर भी लोगों ने जमकर गुस्सा निकाला. एक यूजर ने लिखा, 'काम हमेशा रहेगा, लेकिन यह समय दोबारा नहीं आएगा. मैनेजर को नजरअंदाज करो.' दूसरे ने कहा, 'हम गुलाम नहीं हैं...परिवार पहले है.' एक ने तो HR को ही निशाने पर ले लिया, 'इस देश में HR का मतलब है Human Rubbish मैनेजमेंट की कठपुतलियां.'

ये भी पढ़ें:-NOGE नोज माने नाक...मास्टर साहब ने बच्चों को पढ़ाई ऐसी अंग्रेजी, पढ़कर हिल गया सोशल मीडिया

कर्मचारियों की मुश्किलें असली हैं..सहायता की जरूरत भी (Work From Hospital Viral Chat)

भारत लगातार विकसित देश बनने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वर्क-लाइफ बैलेंस अभी भी कहीं पीछे छूट जाता है. बच्चे का जन्म-पति और पत्नी दोनों के लिए बेहद संवेदनशील समय होता है. ऐसे समय पर छुट्टी न मिलना सिर्फ 'सिस्टम' की कमी नहीं, मानवता की कमी भी है.

ये भी पढ़ें:-पिता के जाने के 2 हफ्ते बाद खुला बड़ा राज! बेटे को पता चला 18.5 लाख का लोन, इंटरनेट पर छिड़ी बहस