8 महीने में सैलरी हुई ट्रिपल, 11 लाख से 33 लाख की छलांग, जानें वो 'सीक्रेट ट्रिक' जिससे बन सकते हैं करोड़पति!

Salary Jump 11 Lpa To 33 Lpa Portfolio Strategy: कभी लाइफ ऐसी जगह ले आती है कि लगता है...बस, अब इससे बुरा नहीं हो सकता. नौकरी में ग्रोथ बंद, बॉस की नजर में आपकी अहमियत खत्म और हर नए इंटरव्यू में रिजेक्शन का डर. यही हालत थी उस शख्स की, जिसकी कहानी आज Reddit और सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है, लेकिन कहते हैं न कभी-कभी बस एक छोटी-सी स्ट्रेटेजी पूरी किस्मत बदल देती है. इस शख्स ने भी ऐसा ही कुछ कर दिखाया 11 लाख रुपये की सालाना सैलरी से सीधा 33 लाख रुपये तक...सिर्फ 8 महीनों में कैसे? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है.

3 साल तक बिना ग्रोथ के फंसा, फिर कंपनी ने PIP पर डाल दिया (Man triples salary in 8 months)

Reddit पोस्ट में यूजर लिखता है कि, 2025 की शुरुआत उसके लिए सबसे मुश्किल रही. 3 साल से वही पोजिशन. न प्रमोशन. न वेतन वृद्धि और अंत में कंपनी ने PIP (Performance Improvement Plan) पर डाल दिया, यानी नौकरी गई समझो. इस झटके के बाद उसने तय किया कि अब नई नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी, लेकिन असली संघर्ष तो यहीं से शुरू हुआ.

हजारों एप्लिकेशन, सैकड़ों ईमेल...पर सिर्फ रिजेक्शन (11 LPA to 33 LPA salary Reddit)

यूजर के मुताबिक, 1 हजार + job applications, 300 recruiters को ईमेल, रिज्यूम में कई बार बदलाव किए...फिर भी रिजेक्शन पर रिजेक्शन ही मिले. कई इंटरव्यू में कंपनी ने साफ कहा, 'आपका पिछला कंपनी एक्सपीरियंस हमें सूट नहीं करता.' कुछ कंपनियों ने तो आधी सैलरी के ऑफर दे डाले. लाइफ literally stuck हो चुकी थी.

और फिर आया वो आइडिया जिसने गेम बदल दिया (How to increase salary fast)

एक दिन उसने सोचा...रिज्यूम से शायद बात नहीं बनेगी, तो वह डेवलपर होने के नाते बैठा और कुछ घंटों में एक Personal Portfolio Website बना डाली.

उस वेबसाइट में उसने रखे:-

उसके स्किल्स.

प्रोजेक्ट्स के लिंक.

छोटी-सी प्रोफेशनल स्टोरी.

उपलब्धियां.

न fancy डिजाइन, न चमक-दमक...बस साफ, सिंपल और personal touch वाला काम.

LinkedIn पर पोस्ट करते ही सब बदल गया (Resume to portfolio strategy)

उन्होंने बताया कि, जैसे ही उसने LinkedIn पर अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया, जादू शुरू हो गया.

Recruiters के DM की बाढ़ आ गई.

Network connections से messages आने लगे.

बड़ी tech कंपनियों से invite आए.

Funded startups से offer मिले.

जिन कंपनियों ने पहले रिजेक्ट किया था, वही अब इंटरव्यू के लिए बुला रही थीं.

जुलाई में मिली दोगुनी सैलरी वाली जॉब (Developer salary growth Reddit)

लगातार इंटरव्यू, टेस्ट और कॉल्स के बाद जुलाई में आखिरकार उसे offer मिल गया.

Top 3 investment banks में से एक ने उसे दोगुनी salary पर hire कर लिया.

11 लाख से सीधा 33 लाख तक का सफर...वो भी सिर्फ 8 महीने में.

यूजर ने कहा, 'आज भी यकीन नहीं होता कि एक सिंपल-सी वेबसाइट ने मेरी लाइफ बदल दी.

अब बना रहा है एक ऐसा टूल जो लोगों की मदद करेगा (Portfolio website job hack)

उस अनुभव ने उसे inspire किया कि वह एक ऐसा टूल बनाए, जिससे कोई भी बिना coding सीखे अपना portfolio automatically बना सके, ताकि दूसरे लोग वह संघर्ष ना झेलें जो उसने झेला.

लोगों के रिएक्शन (job search hacks)

वायरल हो रहे इस पोस्ट को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'मेरी भी हालत आपकी जैसी ही है.' दूसरे यूजर ने लिखा,'शायद मुझे भी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'Congrats भाई! यह बहुत inspiring है.' इस पोस्ट ने हजारों लोगों को उम्मीद दी है कि कभी-कभी बस एक सही कदम सब बदल देता है.

