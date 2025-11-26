1 करोड़ के फ्लैट की EMI भरने के लिए Rapido चला रहा शख्स, ये कहानी रुला देगी

IT Engineer Rapido Story: कभी-कभी सोशल मीडिया पर एक छोटी-सी पोस्ट भी बड़े-बड़े सच सामने ला देती है. नोएडा के एक IT इंजीनियर की ऐसी ही कहानी इन दिनों इंटरनेट पर तैर रही है. कहानी एक सपने, एक फ्लैट, एक EMI और टूटते भरोसे की है. इंस्टाग्राम पर ‘Nomadic Teju' नाम के यूजर ने अपने दोस्त की हालत बताते हुए जो वीडियो डाला, उसने नौकरीपेशा लोगों के दिल में डर भी भर दिया और हालात की सच्चाई भी दिखा दी.

नौकरी गई, EMI नहीं और शुरू हुई असली लड़ाई (Noida job crisis)

वीडियो में तेजू बताते हैं कि उनका दोस्त, जो एक समय गौड़ सिटी की शानदार सोसाइटी में रहता था, दो महीने पहले बेहतर मौके की उम्मीद में जॉब छोड़ देता है, लेकिन मार्केट की हालत ऐसी है कि नई नौकरी मिल ही नहीं रही. अब EMI रुक नहीं सकती...घर का खर्च भी चलाना है, तो मजबूरी में IT इंजीनियर (Nomadic Teju engineer post) अब पार्ट-टाइम Rapido राइड चलाता है, फ्रीलांसिंग करता है और जो भी मिल जाए, कर लेता है.

वीडियो में तेजू पीछे खड़े करोड़ों की कीमत वाले फ्लैट्स दिखाते हैं और कहते हैं, 'इनमें से ही एक फ्लैट में मेरा दोस्त रहता था. EMI भारी थी, इसलिए फ्लैट किराए पर दे दिया. खुद सस्ता घर लेकर शिफ्ट हो गया और परिवार को गांव भेज दिया.'

1.5 करोड़ का घर और महीने का 30,000 रुपये का किराया (home loan struggle)

वीडियो में आगे बताया गया कि, दोस्त का फ्लैट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच का है. वहां EMI इतनी भारी थी कि नौकरी जाने के बाद संभालना मुश्किल हो गया. अब इंजीनियर खुद 30,000 रुपये महीने का किराया देकर कहीं छोटे घर में रह रहा है और उसकी फैमिली गांव चली गई है, ताकि खर्च कम हो सके. एक समय ऑफिस में काम करने वाला शख्स आज बाइक पर सवार होकर यात्रियों को छोड़ने-लाने का काम कर रहा है, सिर्फ इसीलिए कि EMI न रुके.

सोशल मीडिया पर लोगों का दर्द 'ये तो बस शुरुआत है' (EMI Bharne Ke Bana Rapido Rider)

इस वीडियो ने कमेंट सेक्शन में आग लगा दी. लोगों ने अपनी-अपनी बातें, डर, अनुभव सब शेयर किए. एक यूजर बोला, 'हाउसिंग लोन लिया है तो अभी फैसला लो…घर बेच दो. EMI का जाल खत्म करो.' दूसरे ने लिखा, 'लोन और EMI एक ट्रैप है...बैंकिंग सिस्टम का जाल.' तीसरे ने AI की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'AI के आने से IT नौकरियां और कटेंगी. मुश्किल और बढ़ने वाली है.' कई यूजर्स ने विदेश जाने की सलाह भी दे डाली, 'अगर मौका मिले तो तुरंत बाहर निकलो… इंडिया में हालात और सख्त होंगे.'

तेजू के मुताबिक, दोस्त दिन में Rapido चलता है और रात में फ्रीलांसिंग करता है. बस इतना कि महीने की EMI somehow निकल जाए. दो महीने से यही दिनचर्या है...राइड, कोड, EMI और उम्मीद कि शायद जल्द कोई नौकरी मिल जाए. कहानी उतनी ही दर्दनाक है, जितनी आजकल के नौकरी बाजार की सच्चाई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो naughtyworld नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

