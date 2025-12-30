LIC की इस दमदार स्कीम में सिर्फ एक बार लगाएं पैसे, रिटायरमेंट के बाद हर साल पाएं 1 लाख रुपये की गारंटीड पेंशन!

LIC New Jeevan Shanti Policy: रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता रेगुलर इनकम बंद हो जाने की होती है. क्योंकि रिटायर होते ही हर महीने नौकरी से मिलने वाली सैलरी का सिलसिला थम जाता है. इसलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, एक ऐसा प्लान चाहिए जो सुरक्षित हो, बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित न हो और जीवनभर तय पेंशन देता रहे. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए LIC ने New Jeevan Shanti Policy पेश की है. यह एक बार निवेश करने वाली स्कीम है, जिसमें तय समय बाद जीवन भर गारंटीड पेंशन मिलती है.

किसके लिए है यह पॉलिसी?

LIC की यह योजना उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती है जो रिस्क लेने के बजाए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं. नौकरीपेशा, कारोबारी, रिटायरमेंट के करीब पहुंचे लोग या पहले से रिटायर लोग, सभी के लिए यह प्लान बढ़िया है. इसमें मार्केट से जुड़ा कोई रिस्क नहीं होता और पेंशन पहले ही तय हो जाती है.

एक बार निवेश, लाइफटाइम इनकम

New Jeevan Shanti एक सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है. यानी आपको हर महीने या हर साल प्रीमियम नहीं देना होता. एकमुश्त रकम निवेश करने के बाद पॉलिसी लेते समय ही आपकी पेंशन फिक्स हो जाती है. इसके बाद मार्केट की स्थिति चाहे जैसी भी हो, आपकी पेंशन सेफ रहती है.

पेंशन पाने के दो विकल्प

इस पॉलिसी में LIC दो तरह के पेंशन ऑप्शन ऑफर करती है.

पहला ऑप्शन सिंगल लाइफ एन्युटी का है, जिसमें पॉलिसी होल्डर को जीवनभर पेंशन मिलती है और उनके निधन के बाद पूरा निवेश नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है.

दूसरा विकल्प जॉइंट लाइफ एन्युटी का है, जिसमें पति-पत्नी दोनों को पेंशन का फायदा मिलता है. एक के निधन के बाद दूसरे को पूरी जिंदगी पेंशन मिलती रहती है और दोनों के न रहने पर राशि नॉमिनी को दी जाती है.

उम्र और निवेश से जुड़ी शर्तें

इस योजना में निवेश की न्यूनतम उम्र 30 साल और अधिकतम 79 साल है. कम से कम 1.5 लाख रुपये का निवेश जरूरी है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.पॉलिसी में 1 से 12 साल तक का डेफरमेंट पीरियड चुन सकते हैं. जितना लंबा इंतजार, उतनी ज्यादा पेंशन. पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद लोन की सुविधा भी मिलती है.

सालाना 1 लाख रुपये पेंशन कैसे मिलेगी?

मान लीजिए कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र में करीब 11 लाख रुपये का निवेश करता है और 5 साल का डेफरमेंट पीरियड (Deferment Period) चुनता है. तय समय पूरा होने के बाद उसे हर साल लगभग 1 लाख रुपये से ज्यादा की गारंटीड पेंशन मिलने लगती है. अगर मासिक पेंशन चुनी जाए तो करीब 8,000 रुपये से ज्यादा हर महीने मिल सकते हैं.

LIC New Jeevan Shanti उन लोगों के लिए भरोसेमंद विकल्प है जो रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता से मुक्त रहना चाहते हैं. एक बार निवेश कर जीवन भर तय पेंशन पाने की सुविधा इसे सुरक्षित और आकर्षक रिटायरमेंट प्लान बनाती है.