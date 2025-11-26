मां बनकर पेंशन लेता रहा राजदुलारा बेटा, कपड़े, मेकअप और बालियां पहनकर रोज करता था ये काम

Dead Mother Pension Scheme: सोचिए...कोई शख्स अपनी मां को इतना प्यार करता है कि उसकी मौत होने पर उसे भूल नहीं पाता, लेकिन अगर कोई मां की मौत छिपाकर उसकी तरह मेकअप कर, वही कपड़े पहनकर सरकारी दफ्तर पहुंच जाए, तो? ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, पर यह असली घटना है. इटली में 56 साल के एक बेरोजगार व्यक्ति ने ना सिर्फ अपनी मां की मौत छिपाई, बल्कि उसका शव घर में ममीफाई हालत में छिपाए रखा और तीन साल तक पेंशन उठाता रहा. बात तब बिगड़ी जब वह नया पहचान पत्र बनवाने अपनी मां के भेष में सरकारी दफ्तर पहुंच गया और फिर जो हुआ, वह किसी क्राइम-थ्रिलर से कम नहीं.

ये भी पढ़ें:- बेटी की याद में टूटा पिता, स्टेशन पर रो पड़ा मजदूर, कांपती आवाज और भीगी पलकों ने बयां किया दर्द

3 साल पहले मां की मौत, पर बेटे ने किसी को नहीं बताया (Italy pension fraud case)

इटली के मंटुआ में रहने वाली ग्रेजिएला ड'ओग्लियो की मौत लगभग तीन साल पहले 82 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन उनके बेटे ने मौत की सूचना नहीं दी. यही नहीं उसने अपनी मां के शव को चादर में लपेटा और फिर स्लीपिंग बैग में भरकर घर के वॉशिंग रूम में छिपा दिया, क्यों? ताकि पेंशन चालू रहे.

ये भी पढ़ें:-8 महीने में सैलरी हुई ट्रिपल, 11 लाख से 33 लाख की छलांग, जानें वो 'सीक्रेट ट्रिक' जिससे बन सकते हैं करोड़पति!

मेकअप, लिपस्टिक, बालियां..'मां' बनकर सरकारी दफ्तर पहुंचा बेटा (Mummified body hidden at home)

Mirror की रिपोर्ट बताती है कि, वह व्यक्ति अपनी मां की तरह लंबी स्कर्ट, लिपस्टिक, फाउंडेशन, बालियां, हार और पुराने जमाने का ब्लाउज पहनकर बोरगो विरगिलियो के सरकारी दफ्तर पहुंच गया. स्थानीय अखबार ने इसे 'Real-life Mrs. Doubtfire transformation' कहा. पर समस्या आई..उसकी बोली और शरीर ने उसका भेद खोल दिया.

ये भी पढ़ें:-6 महीने से लापता मासूम जब लौटी...तो मां बाप से पहले पुलिसवालों को गले लगाकर रो पड़ी, Anand Mahindra ने कहा..

कर्मचारी ने किया नोटिस किया (Pension scam Italy news)

कर्मचारी ने नोट की उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा मर्दाना थी. गर्दन बहुत मोटी दिख रही थी और हाथों की त्वचा 85 साल की महिला जैसी बिल्कुल नहीं थी. ऐसे में कर्मचारी को फौरन शक हो गया.

सरकारी कर्मचारी की समझदारी ने धोखाधड़ी से बचाया (Man disguises as dead mother)

कार्यकर्ता ने तुरंत पुलिस और मेयर को सूचना दी. अधिकारियों ने असली ड'ओग्लियो की old photos निकालीं, बेटे की पहचान से मैच की और सच सामने आ गया. यह 'महिला' असल में मां की पोशाक पहने उसका बेटा था.

ये भी पढ़ें:-स्लीपर कोच में 4 बच्चों ने काटा जमकर बवाल, ऊपर चढ़ते हुए महिला की मुंह पर मारी लात, फूट पड़ा यात्री का गुस्सा

घर पहुंची पुलिस तो मिला शव (Man caught impersonating mother)

जब पुलिस उसके घर पहुंची, तो सब कुछ और भयावह निकला. लॉन्ड्री रूम में चादरों और स्लीपिंग बैग में ममी की तरह सूखा हुआ शव मिला. इसे तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. अब बंदे के खिलाफ शव छिपाने, सरकारी धन की धोखाधड़ी और पहचान फर्जी बनाने के आरोपों में जांच चल रही है.

3 साल में लाखों का पेंशन हड़पा (Dead mother pension scheme)

रिपोर्टों के अनुसार, वह करीब 47,000 पाउंड सालाना (भारतीय मुद्रा में लगभग 49 लाख रुपये) पेंशन ले रहा था.

इतना ही नहीं उसके पास तीन मकानों की संपत्ति भी पाई गई.

मेयर फ्रांसेस्को अपोर्टी ने बताया कि अगर उस कर्मचारी ने ध्यान न दिया होता, तो शायद वह यह खेल और लंबे समय तक खेलता.

अधिकारियों का कहना है कि मां की मौत संभवत प्राकृतिक कारणों से हुई होगी.

ये भी पढ़ें:-स्कूटर पर आदमी और आदमी पर स्कूटर...वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचा दिया हंगामा