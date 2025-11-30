4 घंटे की शादी...37 लाख का बिल! वीडियो ने उठाया बड़ा सवाल...किसलिए ये दिखावा?

Viral Video About Marriage Budget: सोचिए...महीने-दर-महीने थोड़े-थोड़े पैसे जोड़कर एक सपना पूरा किया जाता है...बच्चों की शादी का, लेकिन जब वही सपना सिर्फ 4 घंटे के एक इवेंट में लाखों रुपये निगल जाए, तो दिल में कहीं न कहीं चुभन तो होती ही है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जो उन लोगों की बात कहता है, जो शादी को दिखावा नहीं, एक रिश्ते की शुरुआत मानते हैं.

ये भी पढ़ें:- 'गुलाब जामुन के साथ रसगुल्ला',दुल्हन को देख दूल्हे की आंखों से छलक पड़े आंसू,देख लोग करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट्स

वायरल वीडियो ने क्यों मचाई हलचल? (hard earned income in marriage)

एक शख्स, एक रियल लोकेशन और एक दिल से निकली सच्ची बात. इंस्टाग्राम पर sirji_unfiltered नाम से मशहूर विनीत बंसल ने 5-स्टार होटल में हो रही शादी के बीच एक वीडियो बनाया. शादी फैंसी थी, खाने की प्लेटें चमक रही थीं, सजावट लाखों में थी और बिल? 37 लाख 40 हजार रुपये था.

ये भी पढ़ें:-आंटी ने शादी में किया झन्नाटेदार डांस, खतरनाक एक्सप्रेशन देख दंग रह गए लोग, हुए हंसी से लोटपोट

4 घंटे की शादी और लाखों की चुभन (wedding cost viral video)

विनीत कैमरे में देखते हुए कहते हैं, 'चार घंटे के लिए इतना खर्च? बच्चों के नाम एफडी कर देते...ज्यादा सुकून मिलता.' उनकी बात में तंज नहीं, सच का वजन था. वो बताते हैं कि बिल साइन हो चुका है और पेमेंट कल हो जाएगा, लेकिन इस फंक्शन की कीमत देखकर उनका मन बार-बार पूछ रहा है, 'क्यों?'

'कितने दिन चलेगी ये शादी?' (37 lakh wedding India)

विनीत का सबसे बड़ा सवाल था कि, 'इतनी महंगी शादी चलेगी कितने दिन? कोई गारंटी नहीं.' उनकी ये लाइन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. लोगों ने महसूस किया कि हम कई बार दिखावे की दौड़ में असल जरूरतों को भूल जाते हैं. शादियां करीबी लोगों में सादगी से भी हो सकती हैं और हां, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं.

ये भी पढ़ें:-दूल्हे की ये बात सुन इमोशनल हो गए शादी में मौजूद लोग, अब चर्चा में है पूरे जिला

4000 रुपये की एक प्लेट (lavish wedding)

वीडियो में विनीत लोकेशन पर खड़े होकर बताते हैं कि, 'यहां खाने की एक प्लेट 4000 रुपये की पड़ रही है. यह कीमत वाजिब नहीं है. शादी लाइफ का इवेंट होना चाहिए...महंगा इवेंट नहीं.' उनकी यह बात लाखों लोगों के दिल में उतर गई.

ये भी पढ़ें:-आसमान में घूमता दिखा रहस्यमयी साया...अजीबोगरीब परछाई देख हक्का-बक्का रह गया हाइकर, कैमरे में किया कैद

सोशल मीडिया पर रिएक्शंस 'अंकल ने सच बोल दिया' (5 star wedding cost India)

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट्स की बारिश होने लगी. एक यूजर ने लिखा, 'भइया, आप 1000% सही हो. सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती.' एक और यूजर ने मजाक में कहा, 'अंकल ने तो आज मौज ही कर दी. बिल्कुल दिल से बोला है इन्होंने.' यानी लोगों ने वीडियो को सिर्फ देखा नहीं...महसूस भी किया.

ये भी पढ़ें:-ईरान की झील पर दिखा ऐसा रहस्यमयी गोल पैटर्न...एक टक देखते रह गए लोग, वीडियोग्राफर ने ड्रोन कैमरे में किया कैद

दिखावे में खुशी है या सादगी में सुकून? (simple shaadi trend)

शादियों में खुशियां जरूरी हैं, खर्च नहीं. सालों की जमा-पूंजी कुछ घंटों में बह जाए, यह सोचकर कई लोगों के दिल को वीडियो ने हिला दिया. शायद इसलिए यह क्लिप इतने लोगों तक पहुंची, क्योंकि यह सिर्फ एक शादी की बात नहीं, एक सोच की क्रांति है.

ये भी पढ़ें:-साइकिल के हैंडल पर कुंडली मारे बैठा था ऐसा अजीबोगरीब सांप...देख चौंक उठे लोग, पूछा- ये क्या बला है?