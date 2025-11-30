साइकिल के हैंडल पर कुंडली मारे बैठा था ऐसा अजीबोगरीब सांप...देख चौंक उठे लोग, पूछा- ये क्या बला है?

Checkered Keelback Snake On Bicycle Handle: सोचिए...आप अपनी साइकिल उठाकर कहीं निकलने ही वाले हों और जैसे ही हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाएं...लोहे की ठंडी ग्रिप की जगह कुछ 'जीवित' चीज आपकी उंगलियों को छू जाए, तो यकीनन पहले तो दिल धक से बैठ जाएगा और फिर दिमाग सवाल पूछने लगेगा कि 'आखिर ये क्या था?.' ठीक ऐसा ही कुछ एक Reddit यूजर के साथ हुआ और उनका साधारण-सा दिन अचानक एक नेचर-मिस्ट्री में बदल गया.

क्या था पूरा मामला? एक तस्वीर जिसने डरा भी दिया और चौंकाया भी (snake on bicycle viral photo)

Reddit पर यूजर ने एक फोटो डाली और यह देखते ही देखते वायरल हो गई. तस्वीर में एक सांप साइकिल के हैंडल और ब्रेक के बीच ऐसे आराम से लिपटा बैठा था जैसे यह उसका ही तख्तो-ताज हो. उसकी बॉडी पर काले-सफेद चेक जैसे पैटर्न...आंखों के पीछे गहरी लकीर और एक अजीब-सी चमक देखकर लोग कहने लगे, 'यह तो खतरनाक होगा', लेकिन इंटरनेट की इस घबराहट में सच्चाई कुछ और ही थी.

आखिर यह सांप कौन है? (harmless water snake)

तस्वीर का विश्लेषण करने पर विशेषज्ञों ने साफ किया कि, यह सांप Checkered Keelback यानी ढोरिया है, जिसका वैज्ञानिक नाम Xenochrophis piscator है. भारत में खूब पाया जाने वाला यह सांप पानी के पास रहता है. इंसानों से दूरी चाहता है और सबसे अहम जहरीला नहीं होता. लोगों को डराने वाली उसकी 'चेकर्ड स्किन' बस पहचान की एक खूबसूरत खासियत है, कोई खतरा नहीं.

यह वहां पहुंचा कैसे? रहस्य मौसम में छिपा है (mysterious snake handle)

सांप 'एक्टोथर्मिक' होते हैं, उन्हें गर्मी बाहरी माहौल से मिलती है. बारिश या ठंड के मौसम में वे सूखाी, गर्म और सुरक्षित जगहें ढूंढते हैं. ऐसे में garage, कार का बोनट और साइकिल का हैंडल भी उन्हें अच्छा कोना लग जाता है. यूजर की बदकिस्मती बस इतनी थी कि यह सांप उससे पहले वहां पहुंच चुका था.

सोशल मीडिया का रिएक्शन (Checkered Keelback identification)

फोटो वायरल हुई और Reddit पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, 'भाई, साइकिल अब सांप की है.' कुछ लोगों ने डर भी जताया, लेकिन विशेषज्ञों ने बताया कि, 'यह harmless water snake है, इसे परेशान मत करो.'

अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो? (snake safety tips)

भय होना स्वाभाविक है, लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं हों.

दूरी बनाए रखें.

उसे छेड़ें नहीं.

उसे खुद हटने दें.

या 'सर्प-मित्र' / snake rescuer को बुलाएं.

क्योंकि हर सांप कोबरा नहीं होता और हर डर जरूरी नहीं कि हकीकत हो.

