इस बंदे ने सिखा दी अमीरों को अमीरी! सोने के सिंहासन पर शादी का खाना खा रहे थे मेहमान, जैसे कोई फिल्म चल रही हो

शादियों में सजावट और मेहमाननवाजी अकसर चर्चा का विषय बनती है, लेकिन हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है. एक साउथ इंडियन शादी के भोज में मेहमानों के लिए ऐसा इंतज़ाम किया गया, जिसे देखकर लोग इसे किसी शाही दरबार से कम नहीं बता रहे हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के सामुदायिक भोज में मेहमान सोने जैसे चमकते मोर डिजाइन वाले सिंहासन पर बैठकर खाना खा रहे हैं. हर मेहमान के लिए अलग-अलग मोर के आकार की सुनहरी बैकरेस्ट लगाई गई है, जो पूरे माहौल को बेहद भव्य बना रही है.

परंपरा और भव्यता का अनोखा संगम

खास बात यह है कि इतने आलीशान इंतज़ाम के बावजूद खाने की परंपरा पूरी तरह सादगी भरी है. मेहमानों को केले के पत्ते पर पारंपरिक साउथ इंडियन भोजन परोसा जा रहा है, जो इस भोज को संस्कृति से जोड़े रखता है. यही वजह है कि लोग इस आयोजन को परंपरा और भव्यता का बेहतरीन मेल बता रहे हैं.

देखें Video:

क्यों वायरल हो रहा है वीडियो?

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने इसे 'शाही दरबार जैसा भोज' बताया, तो कुछ ने इसे 'सादगी के साथ शान का प्रदर्शन' कहा. लोगों का कहना है कि सामुदायिक भोज को इस तरह सम्मान देना भारतीय मेहमाननवाजी की खूबसूरती दिखाता है.

मोर डिजाइन बना आकर्षण का केंद्र

इस पूरे आयोजन में सबसे ज्यादा ध्यान मोर के आकार की सुनहरी कुर्सियों की पीठ ने खींचा. रोशनी में चमकते ये मोर न सिर्फ भव्यता दिखाते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति में मोर के महत्व को भी दर्शाते हैं. यह वायरल वीडियो साबित करता है कि जब परंपरा, सम्मान और रचनात्मकता एक साथ आती हैं, तो साधारण सा भोज भी यादगार बन जाता है. साउथ इंडियन शादी का यह शाही अंदाज़ सोशल मीडिया पर लोगों के दिल जीत रहा है.

