विज्ञापन
विशेष लिंक

70 लाख के पटाखे फूंक डाले, 61 करोड़ की संपत्ति वाले भाजपा विधायक के बेटे की शाही शादी, वीडियो वायरल

BJP MLA Son Wedding: भाजपा विधायक राकेश शुक्ला के बेटे की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हैं. शाही विवाह समारोह की आतिशबाजी में ही लाखों रुपये फूंके जाने की बात कही जा रही है.

Read Time: 3 mins
Share
70 लाख के पटाखे फूंक डाले, 61 करोड़ की संपत्ति वाले भाजपा विधायक के बेटे की शाही शादी, वीडियो वायरल
Indore Wedding Video
इंदौर:

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से भाजपा विधायक राकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला चर्चा में हैं. इंदौर में उनके बेटे अंजनेश की शादी में 70 लाख के पटाखे जलाने समेत करोड़ों रुपये खर्च होने की बात कही जा रही है. शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. गोलू शुक्ला एमपी के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं. उनकी कुल संपत्ति 61 करोड़ 50 लाख रुपये से ज्यादा है. राकेश शुक्ला का इंदौर में बड़ा बिजनेस है. बिल्डिंग मैटेरियल से लेकर क्रेन के कारोबार से वो जुड़े हुए हैं. शुक्ला के पास पांच फॉर्च्यूनर कारों, आठ से अधिक क्रेनों के साथ कई हथियार भी हैं.

राकेश शुक्‍ला की पत्नी मुग्धा शुक्ला के नाम एक पेट्रोल पंप भी है. इंदौर के विधायक राकेश शुक्ला और उनके बेटे रुद्राक्ष कुछ महीनों पहले विवादों में घिरे थे, जब महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान जब गर्भगृह में प्रवेश से रोका गया तो उनके बेटे सेवादारों से भिड़ गए थे. 


बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे आंजनेश की एक दिन पहले हुई शादी में 70 लाख की आतिशबाजी फूंकने की खबरें वायरल हैं. भव्य आतिशबाजी के वीडियो भी वायरल हैं. खजराना मंदिर में वर आंजनेशन और वधू सिमर के एक दूसरे को वरमाला पहनाकर नए जीवन की शुरुआत की. 

 
अंजनेश की शादी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. ये साल की सबसे चर्चित वैवाहिक समारोहों में एक बन गया है. सोशल मीडिया पर शादी के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. यूजर्स शादी के शाही खर्च को देखकर हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं. विवाह स्थल भी शाही महल की तरह सजाया गया था. एक वीडियो में दावा किया गया है कि शादी की आतिशबाजी पर ही 70 लाख रुपये खर्च किए गए हैं.

पूरे विवाह स्थल को धार्मिक रीति से सजाया गया था.इसमें पूरे परिसर में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां लगाई गई थीं. मुख्य मंच पर भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान थी. इसके सामने वरमाला समारोह संपन्न हुआ.

कुछ यूजर्स का कहना है कि 70 लाख रुपये एक करदाता का पैसा है, क्यों हमेशा छोटे कारोबारियों को निशाना बनाया जाता है. आयकर विभाग ऐसे लोगों पर ध्यान क्यों नहीं देता. हालांकि विधायक के परिवार ने शादी के खर्च पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. बीजेपी के साथ कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं ने इस विवाह समारोह में शिरकत की. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BJP MLA Son Wedding, Rakesh Shukla Minister MP, Lavish Wedding Video, Fireworks Video
Get App for Better Experience
Install Now