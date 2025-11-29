विज्ञापन
आंटी ने शादी में किया झन्नाटेदार डांस, खतरनाक एक्सप्रेशन देख दंग रह गए लोग, हुए हंसी से लोटपोट

Wedding Dance Video: इन दिनों साड़ी पहनी एक आंटी का ‘इश्क तेरा तड़पावे’ पर धमाकेदार डांस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वीडियो में महिला के डांस मूव्स देखकर लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

आंटी ने शादी में किया झन्नाटेदार डांस, खतरनाक एक्सप्रेशन देख दंग रह गए लोग, हुए हंसी से लोटपोट
आंटी का तूफानी डांस-खतरनाक एक्सप्रेशन देख दंग रह गए लोग

Woman Wedding Funny Dance: हर शादी में एक ना एक ऐसा पल जरूर होता है, जो पूरे फंक्शन का मूड बदल देता है. कभी बेस्ट फ्रेंड की एंट्री, कभी दूल्हे का घोड़ी वाला स्वैग और कभी अचानक से कोई आंटी डांस फ्लोर पर उतरकर पूरा माहौल ही हाई-वाइब कर देती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भी बिल्कुल वैसा ही ‘मूड-चेंजर' है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, साड़ी पहने एक आंटी जैसे ही ‘इश्क तेरा तड़पावे (ओ हो हो हो…)' की बीट सुनती हैं बस…अगले ही पल पूरा फ्लोर उन्हीं का हो जाता है.

बीट गिरते ही आंटी का एंट्री सीन बना इंटरनेट का फेवरेट (Aunty Dance Viral Video)

वीडियो को @wedus.in इंस्टा पेज ने शेयर किया है. क्लिप शुरू होते ही DJ पंजाबी बीट हाई करता है और बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए आंटी अपने फायर मूव्स के साथ फ्लोर कब्जा लेती हैं. उनके हाथों का स्टाइल, साड़ी का फ्लो, एक्सप्रेशन का कमाल और मूव्स का ऐसा कॉन्फिडेंस कि देखने वालों ने वहीं कह दिया, 'ये तो शादी नहीं, आंटी की लाइव परफॉर्मेंस है.' आंटी का हर स्टेप इतना मजेदार, एनर्जेटिक और बिंदास है कि ये वीडियो किसी भी बुरे मूड वाले इंसान को भी खुश कर दे.

वीडियो वायरल, कमेंट सेक्शन में मचा धमाल (woman dancing in wedding)

वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया. लोगों ने जमकर तारीफ की और मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा, 'आंटी ने तो कमाल कर दिया.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इनका कॉन्फिडेंस लेवल..NASA भेजो.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'साड़ी में इतना स्मूद फुटवर्क?Respect.' चौथे यूजर ने लिखा, 'लगता है आंटी DJ की फेवरेट गेस्ट हैं.' कई लोगों ने लिखा कि, शादी का मजा तभी आता है जब आंटियां फ्लोर पर उतरती हैं, क्योंकि उनका डांस दिल से आता है और रुकता नहीं.

