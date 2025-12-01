35 सालों से महिला की नाक में फंसी थी ये चीज, जब डॉक्टर ने निकाला तो हर कोई दंग रह गया

Woman Nose Tape Stuck 35 Years: सोचिए...कोई चीज आपके शरीर के भीतर 35 साल तक छिपी रहे और आपको पता भी न चले. कैंडेला रेबॉड नाम की महिला के साथ ठीक यही हुआ. हर बार जब वह सांस लेने में दिक्कत महसूस करती, उन्हें लगता 'शायद मुझे कोई पुरानी बीमारी है…' लेकिन असलियत इतनी अजीब और रहस्यमयी थी कि जानकर अच्छे-अच्छों की सांसें रुक जाएं.

नाक में निकला 'टेप का रहस्यमयी गोला' (woman nose tape story)

अर्जेंटीना की कैंडेला दो बच्चों की मां और एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं. उन्हें बचपन से ही नाक से पूरी तरह सांस लेने में परेशानी होती थी. एक तरफ की नाक जैसे हमेशा आधी बंद रहती, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि परेशानी का कारण उनकी नाक के अंदर चिपका टेप का मोड़ा हुआ गोला हो सकता है. Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी (strange medical case) की और लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद जो चीज बाहर निकली, उसे देखकर खुद डॉक्टर भी सन्न रह गए...नाक के अंदर टेप, वो भी 35 साल पुराना.

नाक में टेप केस (Candela Rebaud nose tape story)

कैंडेला को याद तक नहीं कि यह वहां कैसे पहुंचा. परिवार से बात करने पर शक एक ही जगह गया...1990 में जन्म के समय. जब वह नवजात थीं, उन्हें सांस की तकलीफ हुई थी और डॉक्टर्स ने नाक में नली डाली थी. शायद तभी टेप (Woman lived with tape in nose) का टुकड़ा गलती से अंदर रह गया और वही 35 साल (35 years breathing problem) तक भीतर चिपका रहा.

मुंह से सांस लेने की आदत पड़ गई थी (Viral medical mystery Argentina)

कैंडेला हंसते हुए कहती हैं, 'शायद जिंदगीभर मुंह से सांस लेने का कारण वही टेप था.' शारीरिक गतिविधि, नींद, जॉगिंग...हर चीज में उन्हें दिक्कत होती थी, पर उन्होंने इसे 'आदत' (Sinus problem hidden object) समझकर नजरअंदाज कर दिया.

सीटी स्कैन ने खोला सच का दरवाजा (mysterious object nose)

एक साल पहले आया साइनसाइटिस, फिर दर्द, फिर जांच और आखिर में स्कैन में दिखी एक अजीब सी 'कैल्सीफाइड इमेज' (CT scan viral). डॉक्टरों ने जब टेप बाहर खींचा, तो कैंडेला (Candela Rebord viral news) स्तब्ध रह गईं. उन्होंने कहा, 'मैंने जिंदगी में कभी इतना अजीब कुछ नहीं देखा.'

अब बदल गई है जिंदगी (Rhinolith rare case report)

टेप निकलने के बाद कैंडेला राहत की सांस ले रही हैं सचमुच. वह कहती हैं, 'ऐसा लग रहा है जैसे 35 साल बाद मेरी नाक खुली है. मैं हर दिन बेहतर सांस (Strange medical case viral news) ले रही हूं.'

