असंभव! नारंगी iPhone 17 की डिजाइन वाला घर का दरवाजा देख लोग शॉक्ड, कहा- बनाने वाले को 21 तोपों की सलामी

आईफोन 17 ऑरेंज लुक वाले इन दरवाजों को देख हर कोई शॉक्ड है. इस वीडियो को अब तक 30 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'गेट पर रिकॉर्डिंग चालू है'.

असंभव! नारंगी iPhone 17 की डिजाइन वाला घर का दरवाजा देख लोग शॉक्ड, कहा- बनाने वाले को 21 तोपों की सलामी
 अंसंभव! ऑरेंज iPhone 17 लुक में बनाए घर के दरवाजे, देखें Video

सितंबर 2025 में एप्पल ने आईफोन 17 मॉडल जारी किया था. आईफोन 17 सबसे ज्यादा अपने कॉस्मिक ऑरेंज कलर से चर्चा में है. भारत में सबसे ज्यादा इसकी बिक्री हुई. ज्यादातर लोगों ने व्हाइट और ग्रे की जगह नारंगी कलर वाले आईफोन 17 को चुना था. यहां तक कि भारतीय राजनीति में भी ऑरेंज कलर आईफोन 17 की खूब चर्चा हुई. अब आलम इस कदर है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या सोचना है और क्या बोलना है. इस वायरल वीडियो में इंसान की कारीगरी की वो हद दिख रही है, जो किसी ने गलती से भी नहीं सोची होगी.

आईफोन 17 वाला दरवाजा देखा क्या?
दरअसल, इस वायरल वीडियो में कार से जा रहे कुछ शख्स ने अपने फोन में यह नजारा कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक घर के दरवाजे आईफोन 17 के लुक और ऑरेंज कलर में है, जो हमारी और आपकी सोच से बिल्कुल परे है. घर के दरवाजे को इस तरह भी बनवाया जा सकता है, यह तो कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन देखने में यह आईफोन 17 वाले नारंगी दरवाजे बहुत सुंदर है. एक बार को यकीन नहीं होगा कि ये सच में दरवाजे हैं या फोन. अब इस वायरल वीडियो पर लोगों के क्या कमेंट्स हैं, चलिए यह भी पढ़ लेते हैं.

देखें Video:
 

लोगों ने कहा क्या कारीगरी है

आईफोन 17 ऑरेंज लुक वाले इन दरवाजों को देख हर कोई शॉक्ड है. इस वीडियो को अब तक 30 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'गेट पर रिकॉर्डिंग चालू है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, किसने बनाया है यह मुजस्सिमा'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'इस कारीगर को 21 तोपों की सलामी दी जाए'. जबकि कई यूजर्स की इन दरवाजों को देखने के बाद हंसी छूट गई है और उन्होंने कमेंट बॉक्स में लाफिंग इमोजी पोस्ट किए हैं. अब लोग इस कारीगरी का लुत्फ उठा रहे हैं और वीडियो को आगे शेयर कर रहे हैं.

