विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

अमेरिका में एयरपोर्ट रनवे पर ही प्लेन और ट्रक की कैसे हो गई टक्कर?

US Plane Collision at New York La Guardia Airport: यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरपोर्ट पर सभी विमानों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किया है. यानी सभी प्लेन को ग्राउंड कर दिया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
अमेरिका में एयरपोर्ट रनवे पर ही प्लेन और ट्रक की कैसे हो गई टक्कर?

अमेरिका में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है.  एयर कनाडा एक्सप्रेस का एक प्लेन न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एक ग्राउंड व्हीकल (ट्रक) से टकरा गया. यह जानकारी फ्लाइट-ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 ने सोमवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट में दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना में कई लोग घायल हो गए. इस हादसे के बाद एयरपोर्ट पर लोगों को निकालने और उन्हें बचाने का अभियान शुरू हो गया है. एक नोटिस के अनुसार, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरपोर्ट पर सभी विमानों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किया है. 

सवाल उठ रहा है कि आखिर न्यूयॉर्क के इस एयरपोर्ट पर हुआ क्या. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने सोमवार तड़के (स्थानीय समयानुसार) को बताया कि न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट के रनवे पर एक विमान और एक वाहन से जुड़ी घटना की रिपोर्ट मिलने पर फायरफाइटर्स ने प्रतिक्रिया दी. विभाग के एक प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा, "शहर के अग्निशमन विभाग ने रनवे पर एक विमान और वाहन से जुड़ी एक कथित घटना पर रिस्पॉन्स दिया है."

टक्कर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए जिनमें एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक क्लिप में दिख रहा है कि विमान का अगला हिस्सा कई डिग्री तक ऊपर उठ गया.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रक से टकराया एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान, कई घायल- VIDEO

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Plane Accident, New York, US
Get App for Better Experience
Install Now