साउथ कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी गिरफ्तार! बिना बेड जेल में ऐसे कटेगी जिंदगी- जानिए ऐसा क्या कर दिया

साउथ कोरिया के जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति यूं सुक येओल की पत्नी, किम केओन को स्टॉक हेरफेर और रिश्वतखोरी सहित कई आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया के सरकारी वकीलों ने पूर्व फर्स्ट लेडी की गिरफ्तारी की जानकारी दी है. वैसे तो साउथ कोरिया में में पूर्व राष्ट्रपतियों को दोषी ठहराए जाने और जेल में डाले जाने का इतिहास रहा है लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ, साउथ कोरिया के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व राष्ट्रपति और उसकी पत्नी, दोनों सलाखों के पीछे हैं.

सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 52 वर्षीय पूर्व फर्स्ट लेडी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. सरकारी वकीलों ने किम के खिलाफ "गैरकानूनी कामों" को उजागर करने वाली 848 पेज की राय प्रस्तुत की है. अदालत ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ के जोखिम का हवाला देते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया. कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

पूर्व फर्स्ट लेडी किम केओन पर क्या आरोप हैं?

किम के खिलाफ आरोपों में पूंजी बाजार और वित्तीय निवेश कानूनों के साथ-साथ राजनीतिक धन कानूनों का उल्लंघन भी शामिल है. स्टॉक हेरफेर में उनकी कथित भूमिका के बारे में लंबे समय तक सवालों के साथ किम लंबे समय से विवादों में घिरी हुई हैं.

2022 में सार्वजनिक आलोचना फिर से शुरू हो गई जब एक वामपंथी पादरी ने उन्हें डायर हैंडबैग दिया और इसकी फोटो क्लीक की. उन पर अपने पति यून की पार्टी में सांसदों की नामांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने, चुनाव कानूनों का उल्लंघन करने का भी आरोप है.

राष्ट्रपति के रूप में यून ने विपक्ष-नियंत्रित संसद द्वारा पारित तीन विशेष जांच विधेयकों को वीटो कर दिया था, जिसमें किम के खिलाफ आरोपों की जांच करने की मांग की गई थी, आखिरी वीटो नवंबर के अंत में जारी किया गया था. इसके एक सप्ताह बाद, ही यून ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया था. यून पर मार्शल लॉ घोषणा को लेकर अप्रैल में महाभियोग चलाया गया और उन्हें पद से हटा दिया गया. उन्हें 10 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और तब से वो हिरासत में हैं. जिसके बाद देश में जून में आकस्मिक चुनाव कराने पड़े.

अब AC नहीं पंखे में रहेंगी पूर्व फर्स्ट लेडी

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार जेल नियमों के तहत, किम को अपने सामान्य कपड़े छोड़कर खाकी जेल की वर्दी पहननी होगी और उन्हें एक कैदी नंबर सौंपा जाएगा. उसे मग शॉट भी देना होगा. यानी हाथ में तख्ती पकड़कर कैदियों की तरह फोटो खिंचवाना होगा.

पूर्व फर्स्ट लेडी को 10-वर्ग-मीटर (107-वर्ग-फीट) की एकांत कोठरी में रखा जा रहा है, जिसमें एक पंखा है, लेकिन कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, जबकि साउथ कोरिया में अभी लू चल रही है. जेल के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, उन्हें ब्रेड, जैम और सॉसेज सहित नियमित नाश्ता दिया गया.

स्थानीय मीडिया ने बताया कि उसके सेल में खाने और पढ़ाई के लिए एक छोटी सी मेज, एक शेल्फ, एक सिंक और एक शौचालय है, लेकिन कोई बिस्तर नहीं है. भले आमतौर पर उन्हें उसी हिरासत केंद्र में रखा जाता जहां उसके पति को रखा गया है, लेकिन सरकारी वकीलों ने सोमवार को अनुरोध किया कि किम को लगभग 20 किलोमीटर (12.5 मील) दूर एक अलग फैसिलिटी में हिरासत में रखा जाए.

