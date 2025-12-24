LG के पुराने AC उगल रहे '24 कैरेट सोना', VIDEO सामने आने के बाद कबाड़ में ढूंढ रहे खजाना

दक्षिण कोरिया में एक 20 साल पुराना LG एयर कंडीशनर अचानक सबसे कीमती विंटेज आइटम बन गया है. वजह है एक वायरल वीडियो, जिसमें यह सामने आया कि पुराने LG Whisen AC का लोगो 24 कैरेट शुद्ध सोने से बना हुआ था. इस खुलासे के बाद लोग अपने-अपने घरों में रखे पुराने AC खंगालने में जुट गए हैं.

वायरल वीडियो ने खोला राज

यह वीडियो सियोल की एक गोल्ड शॉप ओनर और यूट्यूबर Ringring Unnie ने पोस्ट किया है. वीडियो का टाइटल था- 'क्या एयर कंडीशनर में सोना होता है?' क्लिप में एक ग्राहक कुछ मुड़े-तुड़े धातु के टुकड़े लाता है, जिसे देखकर दुकानदार हैरान हो जाती हैं. ग्राहक बताता है कि ये टुकड़े LG Whisen एयर कंडीशनर के फ्रंट पर लगे लोगो से निकाले गए थे. उस वक्त डिलीवरी स्टाफ ने भी कहा था कि लोगो सोने का है और विज्ञापन में भी इसका जिक्र था.

पिघलाया गया लोगो, निकला 24 कैरेट गोल्ड

वीडियो में दुकानदार जब उन छह अक्षरों को पिघलाती हैं, तो जो नगेट बनता है वह 24 कैरेट शुद्ध सोना निकलता है. जांच के बाद वह ग्राहक को फोन कर बताती हैं कि यह 18 कैरेट नहीं बल्कि पूरी तरह प्योर गोल्ड है. लोगो का वजन एक ‘डॉन' से थोड़ा कम निकला और इसके बदले ग्राहक को 7,13,000 वॉन (करीब 482 डॉलर) दिए गए.

देखें Video:

‘डॉन' क्या होता है?

दक्षिण कोरिया में सोना तौलने की पारंपरिक यूनिट डॉन (Don) होती है, जो लगभग 3.75 ग्राम के बराबर होती है. एक डॉन सोने की कीमत करीब 8,90,000 वॉन बताई जाती है. वीडियो पोस्ट होने के बाद इसे 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया, और सैकड़ों लोग कमेंट में लिखने लगे कि अब वे अपने घरों में पड़े पुराने LG AC चेक करेंगे. एक यूज़र ने लिखा, 'दादी का AC बहुत पुराना है, देखना पड़ेगा LG है या नहीं. वहीं कई लोगों ने अफसोस जताया कि उन्होंने पहले ऐसे लोगो कबाड़ समझकर फेंक दिए.

दूसरा वीडियो, फिर निकला सोना

वायरल वीडियो के बाद एक और ग्राहक अपना LG Whisen लोगो लेकर पहुंचा. उसने बताया कि पहले गोल्ड एक्सचेंज ने इसे बिना सर्टिफिकेट के सोना मानने से इनकार कर दिया था. लेकिन इस बार टेस्ट में यह भी शुद्ध सोना निकला और इसकी कीमत 7,48,000 वॉन आंकी गई. हालांकि, बाद में Chosun Daily की रिपोर्ट ने साफ किया कि यह सोना सिर्फ कुछ खास LG मॉडल्स में ही इस्तेमाल किया गया था. दरअसल, साल 2005 में LG (तब Lucky-Goldstar) ने एयर कंडीशनर सेल्स में लगातार पांच साल नंबर-1 रहने की खुशी में 10,000 लिमिटेड एडिशन AC बनाए थे, जिनमें 24 कैरेट गोल्ड लोगो लगाया गया था. फिर 2008 में भी कंपनी ने कुछ मॉडल्स में 1 डॉन शुद्ध सोने की नेमप्लेट लगाई थी, जिस पर आर्टिस्ट का सिग्नेचर भी था.

‘LG ने बिना बताए निवेश करा दिया'

सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा, LG ने ग्राहकों को बिना बताए गोल्ड में निवेश करा दिया. 2005 में सोने की कीमत 50,000–70,000 वॉन के बीच थी, जबकि 20 साल में यह करीब 10 गुना बढ़ चुकी है.

