 दक्षिण कोरिया दौरे पर सीएम भगवंत मान, निवेशकों को दिया पंजाब इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता

सीएम मान ने कहा कि उनकी भागीदारी ने पंजाब के साथ व्यापारिक अवसरों, साझेदारी और गहरे संबंधों की तलाश में मजबूत रुचि दिखाई. कारोबारियों को पूर्ण सुविधा और सहयोगात्मक व्यापारिक वातावरण का भरोसा देते हुए उन्होंने दक्षिण कोरियाई उद्योगपतियों को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2026 में भाग लेने के लिए हार्दिक निमंत्रण दिया.

 दक्षिण कोरिया दौरे पर सीएम भगवंत मान, निवेशकों को दिया पंजाब इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता
भगवंत मान का साउथ कोरिया दौरा.
  • सीएम भगवंत सिंह मान ने दक्षिण कोरिया में औद्योगिक कंपनियों को पंजाब में निवेश के लिए आकर्षित किया.
  • सीएम ने पंजाब को स्थिर शासन, विश्वसनीय बिजली और कुशल श्रमिकों वाला निवेश के लिए अनुकूल राज्य बताया.
  • पंजाब सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए फास्टट्रैक सिंगल-विंडो सिस्टम समेत कई नियामक सुधार लागू किए.
चंडीगढ़:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा अपने दक्षिण कोरिया दौरे के अंतिम दिन आयोजित प्रभावशाली निवेश रोड शो को अग्रणी औद्योगिक कंपनियों की भागीदारी के साथ भारी प्रोत्साहन मिला. इन कंपनियों ने पंजाब में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई. व्यापारिक नेताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने पंजाब को स्थिर एवं पारदर्शी शासन वाला तथा भविष्य के निवेश के लिए पूरी तरह तैयार राज्य के रूप में चिह्नित किया.

उन्होंने कहा कि पंजाब का मजबूत औद्योगिक इको-सिस्टम, विश्वसनीय और सस्ती बिजली, कुशल एवं मेहनती श्रमिक बल तथा बड़े बाजारों से सुगम संपर्क सुविधाएं इसे निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाती हैं. भगवंत मान ने दोहराया कि पंजाब का शासन मॉडल निवेशक-अनुकूल है, जो कार्य-कुशलता और कारोबारी चक्र के दौरान पूर्ण सहयोग पर आधारित है.

परस्पर साझेदारी को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का विज़न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दक्षिण कोरिया के साथ प्रौद्योगिकी, नवाचार और परस्पर लाभकारी संबंधों से प्रेरित है. दक्षिण कोरियाई कंपनियों का स्वागत करने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इससे नवाचार-आधारित औद्योगिक विकास, दीर्घकालिक संबंध और परस्पर लाभकारी साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा. सीएम मान ने कहा कि इससे विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और अनुसंधान क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं हैं.

अपना विज़न साझा करते हुए मुख्यमंत्री मान ने राज्य सरकार की मजबूत आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से समृद्ध भविष्य सृजन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि पंजाब को साहस, मेहनत, उद्यमिता, रचनात्मकता और मजबूत सामुदायिक समझ वाली धरती के रूप में जाना जाता है. पंजाब ने हमेशा भारत के विकास, विशेष रूप से खाद्य उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आज पंजाब आधुनिक औद्योगिक, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है.

पंजाब को विश्व उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने पर फोकस

मुख्यमंत्री मान ने राज्य के शासन एवं नियामक सुधारों को भी रेखांकित किया, जिनमें फास्टट्रैक पंजाब सिंगल-विंडो सिस्टम शामिल है, जिसमें 173 सेवाएं, ऑटो-डीम्ड मंजूरियां, पैन-आधारित व्यवसाय पहचानकर्ता और पंजाब बिजनेस राइट्स एक्ट में संशोधन शामिल हैं, जो समयबद्ध सैद्धांतिक मंजूरियों को सक्षम बनाते है. उन्होंने पंजाब के औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर भी प्रकाश डाला और बताया कि 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ग्राउंड इन्वेस्टमेंट पहले ही इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से सुनिश्चित किया जा चुका है. इस दौरान भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनका दृष्टिकोण सरल और स्पष्ट है – नीतिगत स्थिरता, निर्णय लेने में गति और निवेशकों के समय एवं विश्वास का सम्मान करने वाली शासन प्रणाली पेश करके पंजाब को विश्व उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाना.

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब का दृष्टिकोण साझेदारी और उद्योगों के साथ मिलकर काम करने, उनकी जरूरतों को समझने और यह सुनिश्चित करने पर आधारित है कि सरकार विकास के उत्प्रेरक के रूप में काम करे. पंजाब ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, अपनी औद्योगिक क्षमता का विस्तार किया है और निवेश के लिए नए रास्ते खोले हैं. उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी सफलता की कुंजी है और राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि औद्योगिक विकास तभी संभव है जब दोनों पक्ष समान साझेदार के रूप में काम करें.

निवेशकों को पंजाब इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता

मुख्यमंत्री मान ने निवेशकों को 13 से 15 मार्च 2026 तक आई.एस.बी. मोहाली कैंपस में होने वाले छठे प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन पंजाब की प्रगति को प्रदर्शित करेगा, अग्रणी उद्योगपतियों को एकत्र करेगा और साझेदारी एवं सहयोग के नए अवसर प्रस्तुत करेगा. उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी.

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा बिछाए गए ‘रेड कारपेट से उत्साहित दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने पंजाब में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई. भगवंत मान ने उम्मीद जताई कि ऐसे निवेश न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को और तेज करेंगे. उन्होंने दक्षिण कोरियाई निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से हर मोर्चे पर पूर्ण समर्थन एवं सहयोग का भरोसा भी दिया और कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देना समय की जरूरत है.

कारोबारियों को दिया सहयोगात्मक व्यापारिक वातावरण का भरोसा

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सियोल में यह प्रभावशाली निवेश रोड शो दक्षिण कोरिया के साथ गहरी आर्थिक साझेदारी बनाने और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए उनकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि इस आयोजन में कॉर्पोरेट नेता, वित्तीय सलाहकार, अनुसंधान एवं विकास संगठन, व्यापारिक संगठन और कोरिया में भारतीय एवं पंजाबी समुदाय के सदस्यों की जोरदार भागीदारी देखने को मिली. इस रोड शो ने दक्षिण कोरिया एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को आकर्षित किया, जिनमें ਮਾਂ ब्लूमबर्ग, ब्रिक्स इंडिया ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, प्रमुख कानूनी फर्म किम एंड चांग एवं शिन एंड किम एल.एल.सी., कोरियन एसोसिएशन ऑफ सीनियर साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स, कोट्रा, डायंग कॉर्पोरेशन, गावोन इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, टैगहाइव, पंजाबी एसोसिएशन ऑफ कोरिया, इनमैक ग्लोबल आदि शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी भागीदारी ने पंजाब के साथ व्यापारिक अवसरों, साझेदारी और गहरे संबंधों की तलाश में मजबूत रुचि दिखाई. कारोबारियों को पूर्ण सुविधा और सहयोगात्मक व्यापारिक वातावरण का भरोसा देते हुए उन्होंने दक्षिण कोरियाई उद्योगपतियों को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2026 में भाग लेने के लिए हार्दिक निमंत्रण दिया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि सियोल रोड शो पंजाब की अंतरराष्ट्रीय पहुंच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और विश्व-स्तरीय निवेशकों के लिए विश्वसनीय, भविष्य के लिए तैयार गंतव्य के रूप में राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करता है.

