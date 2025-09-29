पूरा पाकिस्तान बिखर गया... भारत के हाथों हार की हैट्रिक, पाकिस्तान के अखबारों में खिलाड़ियों की लानत-मलामत?

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है. तिलक वर्मा की बेहतरीन और यादगार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता. तिलक वर्मा ने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन बनाया. इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे. सबसे खास बात थी कि पूरे एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान का सूपड़ा साफ किया है, 3 में से 3 मुकाबले में उसे मात दी है.

भारत की टीम ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान के साथ उसका कोई मुकाबला ही नहीं था, पड़ोसी मुल्क की टीम किसी मोर्चे पर उसके मुकाबले नहीं लगती है. इस मुकाबले की एक और हाईलाइट यह थी कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों इसे लेने से इनकार कर दिया.



चलिए यहां आपको बताते हैं कि भारत के हाथों को एक बार फिर (विशेष रूप से फाइनल में) पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करारी हार के बाद वहां के अखबारों में क्या कुछ छपा.

“तीसरी बार दिल टूटा: एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की हार से देश बिखर गया”

पाकिस्तान के जियो न्यूज ने इस हेडलाइन से खबर लगाई है. इस आर्टिकल में लिखा है, “आशा एक बार फिर निराशा में बदल गई जब पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ लड़खड़ा गया, जिससे लाखों फैन्स का दिल टूट गया. जबकि इसे वापसी की रात माना जा रहा था. टूर्नामेंट में लगातार दो हार के बाद, यह कुछ बदलने का मौका माना जा रहा था. लेकिन इसके बजाय, यह एक और दर्दनाक सबक के साथ समाप्त हुआ कि बड़े मंच पर कट्टर प्रतिद्वंद्वी हमसे कितने आगे हैं.”

“एशिया कप फाइनल में शानदार शुरुआत के बाद पाकिस्तान का दुखद अंत”

पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस हेडलाइन के साथ एक खबर लगाई है. इस आर्टिकल में लिखा है, “रविवार को एशिया कप टी20 फाइनल में पाकिस्तान की गेंद और बल्ले से की गई शानदार शुरुआत व्यर्थ चली गई, क्योंकि रविवार को एशिया कप टी20 के फाइनल में वह अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से हार गई - एक रोमांचक मुकाबले में न केवल मैदान पर ड्रामा हुआ, बल्कि राजनीतिक अंतर्धारा भी देखने को मिली, जिसमें लगातार हाथ न मिलाना और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भारत का इनकार भी शामिल था.”

“रऊफ की बेलगाम गेंदबाजी, आगा की कप्तानी में गलतियों से पाकिस्तान को एशिया कप 2025 गंवाना पड़ा”

पाकिस्तान के द नेशन ने इस हेडलाइन के साथ एक खबर लगाई है. इस आर्टिकल में लिखा है, “भारत ने निस्संदेह अच्छी क्रिकेट खेली और कई मौकों पर पाकिस्तान को दबाव में रखा. हालांकि, हारिस रऊफ की बेलगाम गेंदबाजी और कप्तान सलमान अली आगा की कई गलतियों के कारण अंततः पाकिस्तान को एक और एशिया कप गंवाना पड़ा, जो उनकी लगातार तीसरी (भारत के हाथों) हार थी. इस रिजल्ट ने अनगिनत पाकिस्तानी फैन्स को दुखी कर दिया है. पाकिस्तान के चयनकर्ताओं के लिए साहसिक फैसले लेने का समय आ गया है.”

“भारत द्वारा एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद क्रिकेट में एक बार फिर राजनीति गरमाई”

पाकिस्तान के डॉन अखबार ने इस हेडलाइन के साथ खबर लगाई है. इस आर्टिकल में लिखा है, “भारत का नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करना पड़ोसियों के बीच क्रिकेट संबंधों में ऐतिहासिक निचले स्तर का प्रतीक है. जबकि इस खेल ने अतीत में कूटनीति के लिए एक मंच के रूप में काम किया है.”

