इंडिया बनाम पाक AQI! दिल्ली के मुकाबले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कितना है प्रदूषण?

Delhi vs Islamabad AQI: दिल्ली-NCR में लोगों की सांसें भारी होने लगी हैं. सुबह आंख खुलते ही धुंध, गले में जलन और सांस लेने में परेशानी आम बात हो गई है. प्रदूषण और जहरीली हवा से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज लागू कर दिया गया है.

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हाल सिर्फ दिल्ली का ही खराब है या पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी हवा उतनी ही खराब है. आइए जानते हैं कि दिल्ली और इस्लामाबाद की हवा में कितना फर्क है और कहां का AQI कितना है?

दिल्ली का AQI आज कितना है

दिल्ली-एनसीआर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. सुबह 8 बजे AQI 349 था, जो दिन चढ़ने के साथ और बढ़ता गया. 11 बजे यह 353, दोपहर तक 373 पहुंचा है. गुरुवार को तो कई इलाकों में तो 400 से भी ऊपर पहुंच गया था. कुछ इलाकों की हालत बेहद चिंताजनक रही आनंद विहार में AQI 437, आरके पुरम और विवेक विहार में 436, वजीरपुर में 404 और चांदनी चौक में 386 दर्ज किया गया.

इस्लामाबाद में आज कितना है AQI?

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज दोपहर AQI 237 दर्ज किया गया है. यह स्तर 'सीवियर' यानी गंभीर श्रेणी में आता है. यहां हवा में PM10 का स्तर 281 µg/m³ और PM2.5 का स्तर 162 µg/m³ दर्ज किया गया है, जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता है.

दिल्ली और इस्लामाबाद में किसकी हवा ज्यादा खराब

इस समय दिल्ली की हवा इस्लामाबाद से ज्यादा जहरीली है. जहां इस्लामाबाद का AQI 237 है, वहीं दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से पार पहुंच चुका है. आसान शब्दों में कहें तो इस्लामाबाद की हवा भी साफ नहीं है, लेकिन हालात अभी दिल्ली जैसे बेहद खतरनाक नहीं बने हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि दिल्ली में स्मॉग, गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन डस्ट और मौसम की वजह से प्रदूषण फंस जाता है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं.

