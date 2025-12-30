2025 में भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर रहेगा हमेशा यादगार, पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर सबसे बड़ा प्रहार

भारतीय सेना के लिए, 2025 को भारत की आतंकवाद विरोधी और निवारक रणनीति में एक निर्णायक दौर के रूप में याद किया जाएगा. जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार आक्रामकता के खिलाफ एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई के रूप में उभरा. पहलगाम आतंकी हमले के बाद मई 2025 में शुरू किया गया, ऑपरेशन सिंदूर ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारत के संकल्प, सटीक हमले की क्षमता और बढ़ते प्रभुत्व को दिखाया, जबकि जम्मू और कश्मीर (J&K) में समानांतर आतंकवाद विरोधी अभियानों के परिणामस्वरूप कई आतंकवादियों का सफाया हुआ और घुसपैठ नेटवर्क को बाधित किया गया.

भारतीय सेना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर की कल्पना, योजना और निष्पादन उच्चतम स्तर पर कड़े ऑपरेशनल नियंत्रण के तहत किया गया था. सैन्य संचालन शाखा ने पूरी योजना प्रक्रिया को अंजाम दिया, जबकि वास्तविक समय के निष्पादन की निगरानी सैन्य संचालन महानिदेशालय के 'ऑप्स रूम' से की गई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेवाओं के प्रमुख मौजूद थे. इस दुर्लभ त्रि-सेवा समन्वय ने भारत की प्रतिक्रिया की गंभीरता और अनियंत्रित वृद्धि को ट्रिगर किए बिना लागत लगाने के उसके इरादे को रेखांकित किया.

आतंकवादी प्रॉक्सी को सीधे परिणाम भुगतने होंगे

ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को खत्म करने पर केंद्रित था. सात भारतीय सेना द्वारा जमीनी मारक क्षमता का उपयोग करके और दो भारतीय वायु सेना द्वारा सटीक हवाई हमलों के माध्यम से त्वरित, कैलिब्रेटेड हमलों में, नौ आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया गया. अधिकारियों ने हमलों को समयबद्ध और खुफिया जानकारी पर आधारित बताया, जिसका उद्देश्य नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के बजाय आतंकवादी लॉन्च क्षमताओं को कम करना था. संदेश स्पष्ट था: आतंकवादी प्रॉक्सी को सीधे परिणाम भुगतने होंगे.

अगली रातों में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के प्रयास ने केवल भारत की तैयारी को और मजबूत किया. 7 से 10 मई के बीच, पाकिस्तान ने सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके सैन्य और नागरिक दोनों संपत्तियों को निशाना बनाने का प्रयास किया. इनमें से प्रत्येक घुसपैठ को भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों द्वारा सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया, जो भारत के एकीकृत मानवरहित हवाई प्रणाली (UAS) ग्रिड और स्तरित वायु रक्षा वास्तुकला की प्रभावशीलता को दर्शाता है. किसी भी हताहत या नुकसान की सूचना नहीं मिली, जो आधुनिक युद्धक्षेत्र वायु रक्षा में एक महत्वपूर्ण परिचालन सफलता है.

आतंकी नेटवर्क को एक और बड़ा झटका

LoC पर लगातार कार्रवाई से आतंकी नेटवर्क को एक और बड़ा झटका लगा. ज़मीन पर मौजूद हथियारों का इस्तेमाल करके एक दर्जन से ज़्यादा आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया गया. जिससे घुसपैठ के रास्ते बंद हो गए और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली लॉजिस्टिक्स पाइपलाइन बाधित हो गईं. इन कार्रवाइयों ने केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आतंकवाद विरोधी अभियानों को सीधे तौर पर सपोर्ट किया, जहां सुरक्षा बलों ने साल भर में कई आतंकवादियों को मार गिराया और घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया, जिससे स्थानीय सुरक्षा स्थितियों में सुधार हुआ.

इस लगातार दबाव ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को तनाव कम करने के लिए मजबूर किया. 10 मई को, भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल से उनके पाकिस्तानी समकक्ष ने संपर्क किया, जिसके बाद LoC पर गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी. हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह सीज़फायर हासिल की गई रोकथाम का नतीजा था, न कि थोपी गई रोक का.

भारतीय सेना के बड़े बदलाव को दिखाता है ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर ने 2025 में भारतीय सेना के बड़े बदलाव को भी दिखाया, जिसमें बेहतर सटीक मारक क्षमता, तेज़ी से फैसले लेने और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन पर ज़ोर दिया गया. ऑपरेशन से मिले सबक को सेना के मानवरहित सिस्टम, लंबी दूरी की फायरिंग और रियल-टाइम इंटेलिजेंस फ्यूजन की ओर चल रहे प्रयासों में शामिल किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि आतंकवाद विरोधी और घुसपैठ विरोधी अभियान प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय सक्रिय रहें.

तत्काल सामरिक लाभों से परे, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के रणनीतिक संदेश को मज़बूत किया: आतंकी हमलों का जवाब अब सिर्फ़ राजनयिक विरोध से नहीं, बल्कि स्पष्ट, विश्वसनीय सैन्य प्रतिक्रियाओं से दिया जाएगा. जैसे ही भारतीय सेना ने कई बड़ी उपलब्धियों वाले साल का समापन किया, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता संकल्प, क्षमता और नियंत्रण के स्पष्ट प्रदर्शन के रूप में सामने आई - जिससे दुश्मनों को एक मज़बूत संदेश मिला और देश को आश्वासन मिला.

जम्मू-कश्मीर में आतंकी ढांचे को कमज़ोर करने, घुसपैठ के रास्तों को बाधित करने और कई आतंकवादियों को खत्म करने के साथ, 2025 भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ - जिसे सिर्फ़ जवाबी कार्रवाई से नहीं, बल्कि लगातार रोकथाम से परिभाषित किया गया.

