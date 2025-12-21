हिन्दू राजपूत या मुस्लिम? सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेटर समीर मिन्हास का धर्म क्यों जानने में जुटे लोग

एशिया कप अंडर-19 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाड़ी समीर मिन्हास ने 113 बॉल में ताबड़तोड़ 171 रन बनाकर मैच में निर्णायक पारी खेली. इससे फाइनल में पाकिस्तान में 347 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया. जवाब में भारत की पारी शुरू से ही लड़खड़ाई. वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे जैसे स्टार खिलाड़ी फ्लॉप रहे और पूरी टीम 156 रनों पर ढेर हो गई. इस मैच में सबसे ज्यादा चर्चा मैदान के बाहर सोशल मीडिया पर समीर मिन्हास की हो रही है. सोशल मीडिया और गूगल पर इंटरनेट यूजर्स समीर मिन्हास के नाम को देखकर उनका धर्म जानने में जुटे रहे.

फाइनल के दबाव को दरकिनार करते हुए समीर मिन्हास ने 71 बॉल में सेंचुरी लगाई. मिन्हास ने 12 बाउंड्री और 4 बड़े सिक्सर लगाए. सेंचुरी के बाद समीर फील्ड पर ही सिर झुकाकर बैठे दिखाई दिए.

कौन हैं समीर मिन्हास

समीर मिन्हास का जन्म 2 दिसंबर 1986 को मुल्तान में हुआ. सलामी बल्लेबाजी के साथ वो लेगब्रेक गुगली गेंदबाज हैं. उनके भाई अराफात मिन्हास भी एक जाने माने स्पिनर हैं. पाकिस्तान अंडर 19 टीम में मिन्हास ने तहलका मचा रखा है. उन्होंने पांच मैचों में 484 रन बनाए.

मिन्हास समुदाय का इतिहास

मिन्हास राजपूत समुदाय है, जिसका जुड़ाव डोगरा वंश से मिलता है. इन्हें मिन्हास, मनहास या मिन्हास भी कहते हैं. इतिहास पर गौर करें तो ये सूर्यवंशी राजपूत माने जाते हैं. भारत में पंजाब और जम्मू और कश्मीर के अलावा पाकिस्तान में पंजाब और पीओके में भी इनकी काफी संख्या है. हिंदू मिन्हास राजपूत भारत के जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में रहते हैं.

Sameer Minhas? Pakistani names are funny. Raja, Rajput, Rawal, etc. No culture, no legacy, no nothing.



Took religion from Saudi. Copied culture from India. https://t.co/guRWdwu6y4 — Prakash (@Prakash1049) December 21, 2025

सिख मिन्हास राजपूत भी पंजाब (भारत) में रहते हैं. मुस्लिम मिन्हास राजपूत पाकिस्तानी पंजाब और पीओके में रहते हैं. हालांकि आजादी के बाद पलायन करके ये भारत में दूसरे राज्यों में भी जाकर बस गए. मिन्हास जमवाल डोगरा राजपूतों की एक शाखा हैं, जो जम्मू कश्मीर राज्य के संस्थापकों से जुड़ा था.

ये भी पढ़ें- कौन हैं समीर मिन्हास, जिन्होंने U-19 एशिया कप में भारत के खिलाफ जमाया शानदार शतक, क्रिकेट परिवार से नाता

समीर मिन्हास का करियर

समीर मिन्हास पाकिस्तान पंजाब प्रांत के मुस्लिम राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते हैं. मिन्हास उपनाम हिन्दू राजपूत और मुस्लिम राजपूत परिवार दोनों में मिलता है. उनके पिता काशिफ मिन्हास भी अंडर 19 क्रिकेटर रहे हैं. मिन्हास अपने पिता और एबी डी विलियर्स को रोल मॉडल मानते हैं.उन्होंने 9 साल की उम्र में रेड बॉल क्लब लेवल क्रिकेट खेलना शुरू किया. फिर पाकिस्तान से अंडर 13 और अंडर 16 क्रिकेट खेला. समीर मिन्हास को अंडर 19 क्रिकेट में नेशनल अंडर-19 चैंपियनशिप 2021/22 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब मिला था.

Sameer Minhas