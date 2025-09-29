कौन है मुनीर का मोहरा मोहसिन नकवी? एशिया कप ‘चुराने’ वाला पाकिस्तानी मंत्री, हारिस रऊफ को भी सिखाई गंदी हरकतें

Mohsin Naqvi's Asia Cup Trophy Act: भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को मात दे दी है. एशिया कप में बिना एक मैच हारे भारत के चीते चैम्पियन बनकर उभरे हैं. हालांकि एक नाटकीय और विचित्र घटनाक्रम में चैम्पियन भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी प्रदान नहीं की गई चूंकि उसने पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों इसे लेने से इनकार किया था . एशिया कप फाइनल में रविवार, 29 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर पांच विकेट से मिली रोमांचक जीत के बाद काफी नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला.

यहां हम आपको बताएंगे कि आखिर क्रिकेट पिच पर ट्रॉफी का क्या विवाद हुआ और इसके बीच में मौजूद यह मोहसिन नकवी कौन है जिसपर भारत की ट्रॉफी चुराने के आरोप लग रहे हैं.

आखिर मैच के बाद ऐसा क्या हुआ?

एशिया कप का फाइनल भारत द्वारा जीते जाने के बाद पुरस्कार वितरण समारोह काफी देर से शुरू हुआ लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत पुरस्कार दिये गए. भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था लेकिन नकवी मंच पर डटे रहे. आखिर में विजयी टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई और ऐसा शायद क्रिकेट के मैदान पर पहली बार हुआ होगा .

विलंब के बावजूद भारत के कई फैन मैदान में रूके रहे और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा जब मंच पर जाने लगे तो उनकी काफी हूटिंग हुई. भारतीय टीम अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से ट्रॉफी लेने को तैयार थी जो नकवी के साथ मंच पर थे लेकिन नकवी ने ऐसा होने नहीं दिया.

नकवी पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले एक तरफ खड़े थे और भारतीय खिलाड़ी 15 गज के भीतर थे. नकवी अपनी जगह पर ही डटे रहे जिससे समारोह में विलंब हुआ. समझा जाता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पूछा था कि विजेता की ट्रॉफी कौन देगा और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आपसी सलाह मशविरा शुरू कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि भारतीय टीम नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहेगी.

नकवी के मंच पर आने के बाद भारतीय प्रशंसकों ने ‘भारत माता की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिये. नकवी जब मंच पर आये तो उन्हें बताया गया कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी और अगर उन्होंने जबर्दस्ती करने की कोशिश की तो आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई जायेगी. नकवी इंतजार करते रहे और अचानक आयोजकों में से कोई ट्रॉफी को ड्रेसिंग रूम में ले गया.

एशिया कप के तीनों मैचों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने वाली भारतीय टीम ने टॉस से पहले फोटो शूट में भी हिस्सा नहीं लिया. भारतीय टीम ने एसीसी को संदेश दे दिया था कि वह नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी.

कौन हैं मोहसिन नकवी?

नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष होने के साथ-साथ अपने देश के गृहमंत्री भी हैं और भारत विरोधी रवैये के लिये जाने जाते हैं. फरवरी 2024 से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उन्हें इस साल अप्रैल में दो साल के कार्यकाल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया था. उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट के प्रमुख शम्मी सिल्वा का स्थान लिया.

नकवी ने मार्च 2024 में पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री के रूप में भी शपथ ली थी और तब से वह इस पद पर हैं. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, नकवी एक मीडिया हाउस के मालिक हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीपीपी नेता आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी बताए जाते हैं.

नकवी ने पिछले दिनों एक्स पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वीडियो डाला था जिसमें वह विमान क्रैश होने का इशारा करते हुए गोल का जश्न मना रहे थे. पाकिस्तान के विवादित तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी भारत के खिलाफ 21 सितंबर को सुपर 4 मैच के दौरान यही भड़काऊ इशारा किया था जिसकी वजह से उन पर जुर्माना लगाया गया था.

