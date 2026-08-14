सऊदी अरब के नज्रान में अरामको पर किया ड्रोन अटैक, हूतियों का दावा

यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी शहर नज्रान में अरामको की एक फैसिलिटी को ड्रोन से निशाना बनाया. रॉयटर्स ने यह जानकारी समूह की SABA समाचार एजेंसी के हवाले से दी, जिसने एक सैन्य सूत्र का हवाला दिया था.

सूत्र का कहना है कि यह हमला सऊदी सैन्य विमानों द्वारा सादा प्रांत के उत्तर-पूर्वी हिस्से के ऊपर हवाई क्षेत्र में प्रवेश करके यमन की संप्रभुता का उल्लंघन करने के जवाब में किया गया था. सऊदी अधिकारियों या अरामको की ओर से तत्काल कोई पुष्टि नहीं हुई है. रिपोर्ट से यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फैसिलिटी पर हमला हुआ या नहीं.

यमन में भी बिगड़ रही स्थिति

यमन में सरकार और हूतियों ने बृहस्पतिवार को रात भर एक-दूसरे पर हमले किए. इससे यह डर पैदा हो गया है कि देश में गृहयुद्ध फिर से भड़क सकता है और मध्य पूर्व में एक और मोर्चा खुल सकता है. उधर, लेबनान में भी हिज्बुल्लाह और सरकार के बीच दूरी बढ़ती जा रही है. हिज्बुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने समर्थकों से कहा है कि वे अपने गुस्से का इस्तेमाल प्रतिरोध और लेबनान की संप्रभुता की रक्षा के लिए करें. उन्होंने चेतावनी दी है कि जो लोग इसका विरोध करेंगे, उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे.

लेबनान में हिज्बुल्लाह नाराज

हिज्बुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने शुक्रवार को लेबनान के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे इजरायल के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए हुए समझौते को लागू करके देश की सेना पर बेवजह दबाव डाल रहे हैं. जून में हुए इस तीन-पक्षीय समझौते में अमेरिका भी शामिल है. इसमें लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप के हथियार छोड़ने और लेबनान के दक्षिणी हिस्से से इजरायली सेना को धीरे-धीरे हटाने की बात कही गई है; इजरायल ने वहां कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है. कासिम ने एक भाषण में कहा, "आप लेबनान की सेना के रक्षक बनने के बजाय, उसे लगातार हो रहे अपमान, बमबारी और इजरायल के दबाव का सामना करने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं?" ऐसे में हिज्बुल्लाह अब धीरे-धीरे अपनी ही सरकार के खिलाफ होता जा रहा है.

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