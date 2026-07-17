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अमेरिका के कई जेट विमान नष्ट कर दिए-ईरान का बड़ा दावा, मिडिल ईस्ट के कई देशों में हुए हमले

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) ने शुक्रवार को बताया कि यमन के अल मुकल्ला बंदरगाह से 65 नॉटिकल मील दक्षिण में, अदन की खाड़ी में पूर्व की ओर जा रहे एक जहाज पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया.

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अमेरिका के कई जेट विमान नष्ट कर दिए-ईरान का बड़ा दावा, मिडिल ईस्ट के कई देशों में हुए हमले
मिडिल ईस्ट के कई देशों में बमबारी हुई है. (फोटो क्रेडिट-AFP)
  • ईरान ने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सैन्य विमानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है
  • इराकी कुर्दिस्तान ने ईरान द्वारा किए गए हमलों की निंदा की और इसे इराक की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है
  • यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स ने अदन की खाड़ी में एक जहाज पर अनधिकृत कब्जे की सूचना दी है
वर्तमान में मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के क्या परिणाम हो सकते हैं?

ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में तैनात कई अमेरिकी सैन्य विमानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है. यह हमला इस इस्लामिक देश में कई जगहों पर रात भर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में किया गया, जिनमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना जॉर्डन की सेना द्वारा तीन ईरानी मिसाइलों को मार गिराने की बात कहने के कुछ घंटों बाद हुई; सेना ने बताया कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ और न ही कोई नुकसान हुआ, जबकि मध्य पूर्व में युद्ध और तेज हो गया है.

एक बयान में, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने कहा कि उन्होंने कई अमेरिकी रीफ्यूलिंग विमानों और लड़ाकू जेट विमानों को नष्ट कर दिया है और कई अन्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने जॉर्डन के लोगों से यह भी कहा कि वे अपने देश में आक्रामक और इस्लाम-विरोधी अमेरिकियों के हितों को निशाना बनाएं. 

खाड़ी के दूसरे देशों को भी निशाना बनाया गया

सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, IRGC ने कहा कि ईरानशहर में ईरानी सैनिकों की हत्या के जवाब में उन्होंने सीरिया के अल-तनफ में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड सेंटर पर भी हमला किया. NDTV इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका, और न ही सीरियाई सरकार या अमेरिकी सेना की ओर से इस पर कोई तुरंत टिप्पणी आई.

अमेरिकी सेना ने फरवरी में कहा था कि उसने सीरिया, जॉर्डन और इराक की सीमाओं के मिलन-बिंदु पर स्थित अल-तनफ बेस से अपनी सेना हटा ली है. सीरिया ने खुद को उस क्षेत्रीय संघर्ष में शामिल होने से बचाने की कोशिश की है, जिसने लेबनान और इराक जैसे पड़ोसी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है; लेबनान में हिज्बुल्लाह ने इजरायली सेना का मुकाबला किया है, और इराक में ईरान-समर्थित सशस्त्र समूहों ने ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं.

उत्तरी इराक के अर्ध-स्वायत्त कुर्द क्षेत्र में इरबिल और सुलेमानिया में भी धमाकों की आवाज सुनी गई, जब एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले हमलों को निशाना बनाया. सुरक्षा कारणों से नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले एक अधिकारी ने बताया कि यह हमला संभवतः ईरानी कुर्द असंतुष्ट समूह 'कोमाला' को निशाना बनाकर किया गया था, जिसमें कम से कम नौ लोग मारे गए और अन्य घायल हो गए. ईरान ने तुरंत इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अतीत में वह कोमाला को निशाना बना चुका है. तेहरान ने मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देशों, जिनमें कतर भी शामिल है, के खिलाफ नए मिसाइल हमले भी किए और कुवैत में बिजली और पानी के डिसेलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचाया -- जो इस छोटे, रेगिस्तानी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. 

इराकी कुर्दिस्तान ने हमलों की निंदा की

शुक्रवार को इराकी कुर्दिस्तान के प्रेसिडेंसी ने इस स्वायत्त क्षेत्र पर हुए हमलों की निंदा करते हुए इसे इराक की संप्रभुता का "खुला उल्लंघन" बताया. क्षेत्रीय प्रेसिडेंसी ने कहा, "इस इलाके को निशाना बनाना और हिंसा का फिर से शुरू होना स्थिति को गंभीर रूप से बिगाड़ने वाला और इराक की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है." यह बयान तब आया जब कुर्दिस्तान की राजधानी एरबिल के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन मार गिराए और ईरान से निर्वासित कुर्द लोगों को हमलों में निशाना बनाया गया.

मिडिल ईस्ट में युद्ध और तेज हुआ

पिछले महीने हुई अस्थायी युद्ध-विराम की सहमति टूट गई है. इस इलाके में अमेरिका और ईरान के बीच जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) पर कब्ज़े की लड़ाई में कई दिनों से एक-दूसरे पर हमले हो रहे हैं. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने हवाई हमलों का दायरा भी बढ़ा दिया है. उसने ईरान के और पुलों और बिजली के उपकरणों को निशाना बनाया है और एक अहम ईरानी बंदरगाह पर बने टावर को गिरा दिया है. यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन धमकियों का हिस्सा है, जिनमें उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की, तो वे ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले शुरू कर देंगे.

ईरान के दक्षिणी तटीय शहरों और द्वीपों पर अमेरिकी हमले हुए हैं. अहवाज, केशम, बुशहर, दश्ती, बोस्तान, सिरिक और बंदर-ए-लेंगेह में धमाकों की खबर है. इन हमलों से बुनियादी ढांचे को पिछली रातों की तुलना में ज़्यादा नुकसान पहुंचा है. बंदर-ए-खमीर में शहर के पास तीन पुलों पर हमले हुए, जबकि बंदर अब्बास में टेपे अल्लाह अकबर इलाके और कई अन्य जगहों को निशाना बनाया गया.

ईरानी सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुजगन प्रांत में सड़क और रेलवे के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम सात लोग मारे गए. ईरानशहर में एक हवाई अड्डे पर हमला हुआ, जिससे वहां के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और बिजली गुल हो गई. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, किश द्वीप पर भी हवाई हमले हुए, जिसके कारण कुछ इलाकों में कुछ समय के लिए बिजली गुल रही. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं. शुक्रवार को हुए हमलों में भी लोगों के हताहत होने की खबर है.

अदन की खाड़ी में एक जहाज पर कब्जा

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) ने शुक्रवार को बताया कि यमन के अल मुकल्ला बंदरगाह से 65 नॉटिकल मील दक्षिण में, अदन की खाड़ी में पूर्व की ओर जा रहे एक जहाज पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया. इसके अलावा, UKMTO ने बताया कि गुरुवार को ओमान के डुक्म से लगभग 100 नॉटिकल मील पूर्व में एक टैंकर का सैन्य बलों के साथ आमना-सामना हुआ. उन्होंने कहा कि उस इलाके में सैन्य गतिविधियों के तहत टैंकर का सैन्य बलों से संपर्क हुआ था.

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