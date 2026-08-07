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नमो भारत का नया रूट नोएडा-गाजियाबाद से गुरुग्राम तक, सिद्धार्थ विहार, सूरजपुर से दनकौर, जेवर तक दौड़ेगी हाईस्पीड रैपिड रेल

गाजियाबाद-जेवर एयरपोर्ट नमो भारत कॉरिडोर की डीपीआर स्थानीय स्तर पर मंजूरी के बाद आगे यूपी सरकार को बढ़ाई गई है. नमो भारत ट्रेन यानी रैपिड रेल से एनसीआर के बीच हाईस्पीड कनेक्टिविटी बनेगी.

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नमो भारत का नया रूट नोएडा-गाजियाबाद से गुरुग्राम तक, सिद्धार्थ विहार, सूरजपुर से दनकौर, जेवर तक दौड़ेगी हाईस्पीड रैपिड रेल
Ghaziabad Jewar Airport Namo Bharat Corridor: नमो भारत ट्रेन रैपिड रेल
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गाजियाबाद:

Ghaziabad Jewar Airport Namo Bharat Corridor Latest Update: नोएडा के जेवर एयरपोर्ट, गुरुग्राम और फरीदाबाद को जोड़ने वाले 64 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर की DPR को हरी झंडी मिल गई है. ये पूरे दिल्ली-एनसीआर को हाईस्पीड कनेक्टिविटी देगा. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फरीदाबाद और गुरुग्राम से जोड़ने वाले नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर डीपीआर को मेरठ कमिश्नर की अध्यक्षता वाली समिति ने स्वीकृति दी है.इस रिपोर्ट को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के पास और फिर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. यूपी और हरियाणा के बीच नमो भारत का ये कॉरिडोर एनसीआर के बड़े शहरों को जोड़ने के साथ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा.

  • 64 किलोमीटर लंबाई
  • 51 किलोमीटर हरियाणा में
  • 13 किमी उत्तर प्रदेश में 
  • 19,390 करोड़ की लागत
  • 7 नमो भारत स्टेशन 
  • 15 मेट्रो स्टेशन बनेंगे

सूरजपुर में नमो भारत का इंटरचेंज

गाजियाबाद-जेवर एयरपोर्ट नमो भारत कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर इलाका नमो भारत का इंटरचेंज हब बनेगा. यहां से गाजियाबाद नोएडा एयरपोर्ट रूट और गुरुग्राम-फरीदाबाद रूट आपस में मिलेंगे. सूरजपुर से नोएडा सेक्टर 168,142 से फरीदाबाद (सेक्टर 87-88 और बाटा चौक) होते हुए ग्वाल पहाड़ी जाएगी. वहां से सेक्टर 58-61 के रास्ते गुरुग्राम के इफ्को चौक पर जाकर खत्म होगा.गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार से होते हुए सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा और दनकौर होते हुए सीधे जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये कॉरिडोर जुड़ेगा.

नमो भारत ट्रेन का मेट्रो जैसा रिंग रोड मॉडल

नमो भारत यानी रैपिड रेल नेटवर्क एनसीआर के लिए आर्बिटल रेल या किसी इलाके के चारों ओर घूमने वाली रिंग रोड की तरह काम करेगा. इससे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी कायम होगी.सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव घट जाएगा. नमो भारत रूट का करीब 80 फीसदी यानी 51 किमी हरियाणा में होने से फरीदाबाद और गुरुग्राम के आवासीय और कमर्शियल इलाकों को जेवर एयरपोर्ट तक हाईस्पीड कनेक्टिविटी मिल जाएगी.

गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन कॉरिडोर में प्रॉपर्टी की डिमांड और बढ़ सकती है. औद्योगिक क्षेत्रों और एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी से रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे.

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दिल्ली एनसीआर को हाईस्पीड कनेक्टिविटी

ग्रेटर नोएडा सूरजपुर पूरे कॉरिडोर का मेन जंक्शन बनेगा. गाजियाबाद-नोएडा एयरपोर्ट रूट और गुरुग्राम-फरीदाबाद रूट यहीं इंटरकनेक्ट होंगे. दिल्ली मेरठ नमो भारत रूट से भी ये गाजियाबाद के जरिये जुड़ा रहेगा. ऐसे में एनसीआर के आसपास के बड़े शहरों को हाईस्पीड रेल नेटवर्क का फायदा मिलेगा. इस लाइन पर 7 नमो भारत स्टेशनों के साथ 15 लोकल मेट्रो स्टेशन होने से लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी मौजूद होगी. इससे दिल्ली मेट्रो और फरीदाबाद, गुरुग्राम के रैपिड मेट्रो स्टेशनों को भी कनेक्ट किया जाएगा. 

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