Today Weather Live Updates: मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं. जबकि हिमाचल प्रदेश में भी लैंडस्लाइड को लेकर सड़कें बंद हैं. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से बारिश हो रही है. अगले तीन से चार दिन बारिश के लिहाज से अहम होने वाले हैं. जबकि अमरनाथ यात्रा भी बारिश से रुक गई है.

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PM Modi IIT Delhi Live: पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया. उन्होंने छात्रों को डिग्री दी और मेडल पहनाए. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आप केवल यहां से डिग्री लेकर नहीं निकल रहे हैं. बल्कि सपने लेकर निकल रहे हैं.

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दिल्ली-NCR में बारिश में गुजरेगा वीकेंड

दिल्ली-NCR में वीकेंड बारिश से गुजरने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) शनिवार को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं बारिश के चलते आज भी दिनभर ट्रैफिक को लेकर भी एडवाजयरी जारी की गई है. बारिश और वीकेंड होने की वजह से दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक भी प्रभावित रह सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है. लगातार बारिश की वजह से दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है. गाजियाबाद, नोएडा में सड़कें तलाब में तब्दील हो गई थी. ऐसे में कई जिलों में आज स्कूलों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है.

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