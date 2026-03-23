क्यूबा ने अमेरिका के खिलाफ किसी भी संभावित जंग की तैयारी शुरू की

अभी तो ईरान से अमेरिका का युद्ध चल रहा है, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वॉर विश लिस्ट में और भी कई देशों के नाम हैं. क्यूबा को आशंका है कि ईरान के बाद उसका ही नंबर है. ऐसे में उसने जंग की तैयारी शुरू कर दी है. क्यूबा के उप विदेश मंत्री कार्लोस फर्नांडीज डी कोसियो ने सप्ताहांत में कहा कि क्यूबा अमेरिका के साथ सैन्य संघर्ष की असंभावित संभावना के लिए तैयार है. उन्होंने यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कैरेबियन द्वीप राष्ट्र पर कब्जा करने की धमकी के जवाब में कही.

ट्रंप की धमकी

हवाना और वाशिंगटन ने इस महीने की शुरुआत में बातचीत शुरू की, क्योंकि ट्रंप द्वारा लगाई गई तेल नाकाबंदी ने कम्युनिस्ट शासित देश को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है. ट्रंप ने सोमवार को क्यूबा के खिलाफ अपनी बयानबाजी तेज करते हुए कहा कि उन्हें क्यूबा पर कब्जा करने का "सम्मान" प्राप्त होने की उम्मीद है. डी कोसियो ने रविवार को प्रसारित एनबीसी के "मीट द प्रेस" कार्यक्रम में कहा, "हमारा देश ऐतिहासिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में सैन्य आक्रामकता के लिए तैयार रहा है... हमें नहीं लगता कि यह संभव है, लेकिन अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो यह हमारी नासमझी होगी. हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होना चाहिए, और हमें इसका कोई औचित्य नहीं मिलता."

'सत्ता परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं'

खबरों में कहा गया था कि ट्रंप प्रशासन क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है. डी कोसियो ने यह भी कहा कि क्यूबा सरकार की प्रकृति, संरचना या सदस्यों के बारे में अमेरिका के साथ बातचीत में चर्चा होने की कोई भी बात गलत है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में सत्ता परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठता. लैटिन अमेरिका में अमेरिकी सेनाओं की देखरेख करने वाले शीर्ष जनरल ने गुरुवार को सांसदों को बताया कि अमेरिकी सेना क्यूबा पर आक्रमण का पूर्वाभ्यास नहीं कर रही है और न ही सक्रिय रूप से द्वीप पर सैन्य कब्जा करने की तैयारी कर रही है. आपको बता दें कि क्यूबा से अमेरिका की दुश्मनी की यह कहानी नई नहीं है. अमेरिका ने कम से कम 10 बार क्यूबा में तख्तापलट की कोशिश की है.

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